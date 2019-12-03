蔡英文新北市競總發言人張維倩3日質疑林國春根本看不懂預算。（葉書宏攝）

國民黨新北市第6選區（板橋西區）立委參選人林國春在蔡英文新北市競選總部旁約100公尺處，架設「民進黨執政差別待遇、新北人均預算再次六都最低、蘇院長欠新北一個公道、每年少了204億元」看板。（葉書宏攝）

國民黨新北市第6選區（板橋西區）立委參選人林國春在蔡英文新北市競選總部旁約100公尺處，架設「民進黨執政差別待遇、新北人均預算再次六都最低、蘇院長欠新北一個公道、每年少了204億元」看板。競總發言人、現任新北市議員張維倩今（3日）質疑林看不懂預算，用假資料欺騙選民，應該向行政院長蘇貞昌及支持他的選民道歉。

張維倩拿出主計處白紙黑字的資料打臉，指林完全是胡說八道，張維倩說，2011至2015國民黨執政時期，中央政府給新北的補助款從453億，降至390億，而民進黨2016執政開始，反而逐年增加，從388億，到今年393億，明年預計有404億多。人均也是國民黨時期每年減少，民進黨執政逐年增加。

對於看板上的「每年少204億」，張維倩要林國春回答，到底數字是哪兒來的？尤其是完全不提2012至2019年之間的數字，是國民黨執政愈來愈少，民進黨執政愈來愈多的這種變化，只用2011年及2020資料對比，這根本是惡意欺騙，應該被下架。張維倩也開玩笑說，但如果是數學不好，看不懂預算數字，應該要好好反省。

除了上述統籌分配稅款及一般補助款，張維倩也強調，民進黨2016年執政至今，補助特別預算高達3000多億元，包含環狀線第一期補助331億、第二期331億、萬大中和樹林線補助378億、淡海輕軌補助88億、三鶯線補助188億、安坑線補助188億、22處停車場補助138億、板新供水改善計劃補助120億、淡江大橋補助131億、部立台北醫院擴建補助27億，還有通過新北的捷場捷運線1138億等，是最照顧新北的執政黨。

由於林國春在看板上，指「蘇院長欠新北市民一個公道」，但現在從主計處白紙黑字、精確的數字來看，張維倩要求，林國春應該為他自己的惡意抹黑，向蘇院長道歉，也要向原本支持他當議員的選民道歉！

影片網址：https：／／youtu.be／-YawL3k9lL0

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(中時 )