史傳授在18位親友團陪同下， 從信義鄉羅娜村出發至台北參加頒獎典禮，家屬們與有榮焉。（南投縣警察局提供／張晉銘南投傳真）

衛生福利部紫絲帶獎徵選活動日前舉辦頒獎典禮，來自南投縣警察局信義分局的家防官史傳授脫穎而出獲獎，在親友團的熱烈祝福聲中，史傳授從部長陳時中的手上接下榮耀獎座，現場氣氛洋溢歡樂。

衛生福利部為表揚得獎人員，日前在台北市CS市民會館隆重舉辦頒獎典禮，史傳授在18位親友團陪同下，從信義鄉羅娜村出發至台北參加頒獎典禮，包含他的母親、妻兒和兄弟姊妹等人全體動員，一同見證這歷史性的一刻。

史傳授於民國95年於警察專科學校畢業，分發至桃園市政府警察局大溪分局服務，後來致力於家庭暴力防治，105年底返回信義分局任職，他積極辦理家庭暴力防治、兒少保護、性侵害防治、性騷擾防治和兒少性剝削防制等業務，且主動參與各項婦幼安全訓練課程。

史傳授說，自己也曾經是目睹家暴兒童，那種無助感至今仍然讓他印象深刻，多虧宗教信仰支持，才能擺脫負能量，現在透過自己的家防官專業，協助弱勢家庭與部落，保護民眾安全與維護權益。

南投縣警察局局長陳木樹表示，婦幼安全保護向來為重點工作，因此婦幼保護團隊的成員除了必須具備專業度，還要有敏感度和熱枕，史傳授長期投入婦幼安全保護工作，並且結合民間力量，協助與關懷弱勢婦幼家庭，能夠獲此殊榮，讓警務人員與有榮焉。

(中時 )