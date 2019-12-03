民進黨主席卓榮泰（右）3日再度南下新竹市輔選，陪同立委參選人鄭宏輝以車隊掃街拜票。（陳育賢攝）

民進黨主席卓榮泰（右）3日再度南下新竹市輔選，陪同立委參選人鄭宏輝以車隊掃街拜票。（陳育賢攝）

民進黨主席卓榮泰3日再度南下新竹市，陪同立委參選人鄭宏輝以車隊掃街，隨後再到香山區直播大啖網路人氣美食，最後與鄉親面對面座談，極力拉抬鄭宏輝聲勢，卓榮泰表示，鄭宏輝的民調已黃金交叉再持續向上，懇請新竹人一定要支持會贏的鄭宏輝。

卓榮泰今天下午到新竹市為鄭宏輝強力輔選，先在新竹市區以車隊掃街，雖然大陸冷氣團南下，今天傍晚的氣溫再下降，且強風吹襲，不過，卓榮泰與鄭宏輝在熱情支持者沿路給予加油打氣下，不懼寒風全程揮手拜票，希望選民在最後關頭一定要集中選票，支持民進黨的鄭宏輝。

一行人之後再至香山區著名的釣蝦場，以直播方式大啖網路人氣美食，先品嘗臭豆腐再體驗釣蝦娛樂活動，拉近與網路年輕選民的距離，最後卓與鄭則到香山大湖里金教岩法主公廟與鄉親們面對面座談。

卓榮泰指出，新竹市選區從一開始選情比較複雜，但經過長期觀察與鄭宏輝的努力下，加上年輕議員的協助與地方黨部強力輔選，選情已趨向單純，宏輝努力的過程，選民是看得很清楚，他今天也帶來新竹市選區最新民調，會利用空擋時間進行研究，看宏輝要在哪區再加強。

卓榮泰說，鄭宏輝的民調已出現黃金交叉，支持度從原本的19.5％上升到27.1％，鄭宏輝是新竹人的新希望，相信他進入立法院一定能為台灣做更多事，也懇請新竹人一定要支持會贏的鄭宏輝。

鄭宏輝表示，他這麼多年來累積了很多專業問政的經驗，近期他也推出很多具體政策，同時舉辦許多親子活動，其它包括站路口、掃街、站菜市場，近來的努力也讓支持者看到了他「會做事的態度」，未來他更會全力以赴努力。

未來進入立法院後，他將與市長林智堅一起合作，為新竹「幸福城市」來努力，相信他會是最佳的立委人選，而選戰最後衝刺，他會繼續衝、繼續拚，全力以赴贏得勝選。

(中時 )