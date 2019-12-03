外師將感恩節元素融入教學當中，結合遊戲讓孩子們參與感爆棚。（永豐國小提供／王昱凱花蓮傳真）

校內英語教師黃郁璇表示，外師有許多當地文化經驗是台師不曾有過的，例如美國人過感恩節時會以匏瓜做球，玩類似保齡球的遊戲。（永豐國小提供／王昱凱花蓮傳真）

FULBRIGHT Taiwan（學術交流基金會）教學團隊日前由10名ETA外師前往花蓮富里鄉永豐國小舉辦「秋日盛宴」美語營，將英文融合感恩節慶與遊戲促進孩子參與，小朋友也將阿美族語作為謝禮回饋給外師。校內英語教師黃郁璇說，外師有許多當地文化體驗是我國教師不曾有的，加深學童興趣，讓教學成效更加顯著。

花蓮縣教育處為改善偏鄉美語教學環境弱勢狀態，與學術交流基金會合作，於2017年起邀請外籍教學助理至北區10所小學進行協助外語教學。本次則前往偏鄉永豐國小，吸引低至高年級共23人參與。

黃郁璇表示，外師別出心裁以西方人感恩節為出發點，使用全美語進行互動，不僅讓孩子們學到相關字詞，更融入異國文化真實傳遞，像美國過節時會用匏瓜當球，玩倒水瓶遊戲，也有類似放天燈習俗，都是在台師不知道的經驗。

黃郁璇說，由於校內近9成孩子是阿美族人，學童們也反向教導外師阿美族語，在教學外、同時也收穫另一種語言。外師則提到，小班制的教學模式，讓他們更能檢視自己的教學成效，以便於修改與精進教學技巧。

學術交流協會表示，目前還在調整最適合南區與中區偏鄉校園的服務模式，本學期僅針對永豐國小進行營隊教學，下學期則排定2所學校前往辦理，讓外語資源能進入偏遠地區，激發學生學習動機。

(中時 )