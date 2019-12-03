2020年起實施勞動事件法，司法院將在各級法院設立勞動專業法庭，由法官和兩位勞動調解委員參與勞資爭議調解，協助勞工爭取權益，如果調解不成立將進入審判，由該法官續行訴訟程序；台南市勞工局指出，勞工局也會繼續受理勞資爭議調解，調解管道更多元，保護勞權更有保障。

勞工局勞資關係科長蔡旺庭指出，勞資調解是在雙方爭議發生後，勞資當事人一方可向勞工的勞務提供地的勞政主管機關提出相關調解申請，並可選定由調解人或調解委員會來主持調解會議。

蔡旺庭說，市府的調解委員資歷完整、經驗豐富，以專業秉持公平中立的立場，消弭勞資雙方緊張與對立情況，盡量促成雙方和解，避免耗費冗長的訴訟時間和金錢。

勞動專業法庭上路後，勞工局仍可依據勞資爭議處理法受理勞資爭議調解，且兩邊相較之下，勞工局的調解過程較法院來得更簡便，迅速，從受理至完成調解平均約2周時間，且無須負擔費用，可提供勞資雙方自行選擇，方式更為多元。

(中時 )