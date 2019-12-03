台南市政府文化局2014年12月曾出版《大臺南文化叢書第3輯—公路文化專輯》套書，紀錄10條大台南指標性重要公路路線。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

走一趟公路，順便好好閱讀台南公路文化。近期交通部公路總局舉辦「票選臺灣最美十大景觀公路」，台南市政府文化局2014年12月曾出版《大臺南文化叢書第3輯—公路文化專輯》套書，紀錄10條大台南指標性重要公路路線，其中，台南「台61線七股到十份段」也在名單之列，該路段集結潟湖、鹽田風情，沿海好風光，堪稱幸福公路！

台南公路多元且具有豐富文化風貌，台南市政府文化局2014年12月出版《大臺南文化叢書第3輯—公路文化專輯》套書，紀錄10條大台南指標性重要公路路線，透過作者梳理的公路文化之美，引領讀者深入了解台南公路沿線文化風貌。

全套走訪10條穿梭台南的指標性重要公路路線，包括：《臺1線的鄉愁－從上茄苳到二層行》、《海風牽引臺17－從北馬仔到灣裡》、《思慕臺19－從鹽水到六甲頂》、《貫古通今臺19甲－從太子宮到龜洞》、《北路煙雲172－從茄苳腳到關仔嶺》、《174山海戀－從蘆竹溝到楠西》、《海山橫貫臺84線－從武德會到玉井》、《遇見182－從府城到龍崎》、《府城百年濱海道－從青草崙到南萣橋》、《府城。老時光－從安平到舊城區》及中英文版合輯《條條大路通臺南》。

透過作者以研究與報導角度，書寫沿線大小庄社的地理、歷史、開發、生態、信仰、人文、產業、美食，連結庄社、深入探索，集文化、觀光、旅遊、休憩於一體。專輯描繪的10條公路，涵蓋大台南重要城鄉、庄頭、風景點，各自獨立走讀，形同10個帶狀文化景觀，進一步將10條公路串聯起來，即形成一部活靈活現的大台南地名誌。對叢書有興趣的市民朋友及文史研究者可逕向台南市文化局文創發展科洽購。

(中時 )