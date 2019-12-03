經濟合作暨發展組織（OECD）今天在全球同步公布「PISA2018」（國際學生能力評量計畫2018）結果，台灣學生在閱讀表現平均503分，在79個國家中排第17名，相較於2009年（同樣以閱讀為主測）的495分、第23名，提升8分、進6名，且成績顯著高於OCED國家平均。

數學與科學非PISA 2018主要評量領域，但仍有以基本試題讓各國追蹤學生表現。台灣學生在PISA 2018數學表現平均531分，全球排第5名，顯著高於OECD平均489分；科學平均516分，全球排名第10，同樣高於OECD平均489分。

教育部次長范巽綠表示，PISA調查不同國家15歲在學生的閱讀、數學及科學素養，每3年評量一次，台灣參與PISA 2018的樣本共計192所學校、7243位學生。PISA2018以閱讀為主測，數學、科學為輔測，主測題目及檢測時間均為輔測的2倍。

台灣PISA國家研究中心計畫主持人、台南大學教育系教授洪碧霞表示，在PISA 2018中，台灣學生閱讀素養呈現小幅提升，但值得注意是，高閱讀表現（水準5以上）的學生從5％翻倍成長至11％，不過低閱讀表現（未達水準2）的學生卻沒什麼變動，也就是學生程度差距擴大，對老師教學是考驗。

對於PISA 2018閱讀素養的評量結果，教育部國教署長彭富源表示，將透過「提升國中小學生閱讀素養實施計畫」，強化偏遠地區閱讀資源及增加閱讀教師，以增進國中小學生閱讀素養；至於高中教育階段，對於閱讀表現低成就學生，教育部將挹注學校增加開辦學習扶助課程所須經費。

PISA全面實施電腦化評量，台灣學生這次的試題未填答率較高，教育部資科司長郭伯臣說，將建置科技輔助平台，藉由電腦化適性診斷測驗，診斷學生學習需求，讓學生更習慣於電腦化評量。

數學與科學的評量方面，我國學生在2015年均排名全球第4，但在PISA 2018分別落到第5名、第10名，有點退步。不過因為PISA 2018中，數學、閱讀非主測科目，跟2015年狀況不相同，因此難以相提並論。

(中時 )