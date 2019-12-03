唐氏症基金會承辦的台中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心，日前舉辦「當我們融在一起」活動，現場設置有兒童發展篩檢站，評估兒童身心發展。（唐氏症基金會提供／黃國峰台中傳真）

為促進孩童、大眾對於唐氏症者更加認識，由唐氏症基金會承辦的台中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心，日前舉辦「當我們融在一起」活動，由唐氏症者擔任闖關關主，與小朋友們玩得不亦樂乎，也因而建立起兒童階段，對身心障礙者的正確認識。

活動開始由唐寶寶等身心障礙者，帶來動感十足的「鯊魚寶寶舞」、「海草舞」，有小朋友也即興上台表演一段，畫面非常逗趣、可愛，接下來的健走闖關活動，也由唐寶寶擔任關主，與小孩童們互動歡笑聲不斷，無形中促進彼此的了解，還有兒童發展篩檢、手工皂DIY等，也都讓民眾留下深刻印象。

台中市社會局長彭懷真表示，社會上對於身心障礙者，往往保持著一段距離，長久以來只會加深誤解；活動內容使孩童與身心障者進一步互動，期望在兒童階段，建立對於身心障礙者的正確認識。

唐氏症基金會董事長林正俠說，透過活動，可以看到，其實這些身心障礙孩子能做到的品質絕對不會輸給一般人。培養身心障礙者的工作能力，是積沙成塔的長期任務；他們學習的速度是比別人慢了些，但由專業的老師給予不同的教導方式，將一步一步帶領他們成長。

(中時 )