苗栗縣刑大偵3隊，本月1日循線前往桃園市福林路一家以汽車修理廠作為掩護的四海幫堂口查緝非法槍械，一舉查獲4把罕見的制式長短槍，其中包括美國海豹部隊專用的MK─9型衝鋒槍，曾參與襲擊射殺賓拉登行動；另二把土耳其造925全自動手槍，只要5秒鐘就可射完整個彈匣26發子彈，火力非常強大，警方逮捕3嫌，槍枝是為了毒品交易火拼及圍事之用，正擴大清查槍枝來源及所涉案件中。

苗栗縣刑大偵3隊隊長胡敦隸是在10月間接獲線報，指稱專在桃園、八德市一帶活動的四海幫林姓、陳姓、劉姓等成員，在桃園、八德兩市交接地區經營汽車修理廠為掩護，在2樓處暗營德州撲克等職業賭場，並從事毒品交易，為了圍事賭場及防止毒品交易被黑吃黑，因而購來大批強大火力，以備不時之需。警方於是會同桃園市警方組成專案追查。

苗栗縣刑大偵3隊赴桃園市查獲4把罕見制式長短槍。〔謝明俊攝〕

警方經長時間布線，得知嫌犯近來將大批長短槍械藏放汽修廠，隨時準備火拼，經多日在汽修廠附近監控，1日上午動員包括保安隊霹靂小組攻監人員等近20名幹員在外埋伏，當發現陳姓嫌犯身背疑似藏放毒品、槍枝的背包，進入汽修廠後，立即發動攻堅。

警方現場另扣獲大批像真槍。〔謝明俊攝〕

警方扣獲土耳其造925全自動手槍，只要5秒鐘就可射完裝滿26發子彈的彈匣。〔謝明俊攝〕

霹靂小組以縣警局新購發下使用的破門器，破壞汽修廠鐵門，迅速控制1、2樓，部分同夥企圖從2樓後方跳樓逃逸，警方一度對空鳴槍1發喝止，最後都被在後方埋守的幹員逮捕，警方現場共逮獲林嫌等共12人，起獲4把制式長短槍，以及10把電動及空氣動力的像真槍。偵3隊小隊長魏正銀、李淞凱及偵查佐黃煥德等3人在攻堅時不慎受傷，幸無大礙。

警方經將嫌犯及扣獲槍械全部帶回辦公室偵詢，其中4把長短槍初驗確認為制式槍枝，林、陳2嫌坦承持有這4把槍枝，警方另清查出劉嫌另因涉毒品案被通緝，一併解送歸案，其餘9名在場人員經採集尿液後請回，全案由警方詢後依法送辦。

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苗栗縣長徐耀昌特別到縣警局頒獎表揚破案有功人員。〔謝明俊攝〕

議長鍾東錦率領5名議員前往縣警局頒獎表揚破案有功人員。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌及議長鍾東錦等人檢視扣案槍械。〔謝明俊攝〕

(中時 )