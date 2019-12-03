財政部公布9-10月期統一發票中獎清冊，千萬特別獎僅開出7張，創下史上最低紀錄。財政部賦稅署統計，從推出千萬特別獎以來，對中千萬大獎發票，首碼阿拉伯數字以「1」奪冠、共有8次，亞軍是「8」、計有7次，但國人認為相對吉祥如六六大順的「6」，則是開出千萬大獎最低的數字，僅3次。

對於這次千萬大獎僅有7位中獎人，賦稅署官員指出，首先可能業者剛好買紙本發票時，拿到首碼是「4」的數量較少（電子發票是直接隨機配付），另外就是機率的問題。過去開出千萬大獎張數最低為8張，共有3期，分別是2011年1-2月期、2012年5-6月期、2015年9-10月期。

根據財政部資料顯示，千萬特別獎首碼中獎次數最多的號碼，除有「1」、「8」拿下冠亞軍，「4」、「7」則以6次排名第三，「0」、「2」、「9」則為5次，「3」、「5」僅4次，對中次數最低的號碼則是「6」，對中千萬大獎的次數僅3次。

(中時 )