自家頂樓裝雨水，節水達人用雨水澆花、洗車、沖馬桶！鼓勵全民節約用水，促進愛護水資源具體行動，經濟部水利署今3日舉行「2019台灣節水NO.1頒獎典禮」對推行節約用水績優單位及推廣節約用水成效卓著之節水達人給予表揚。

節水達人。（圖取自水利署官網）

水利署表示，節水工作推動至今25年，水利署透過輔導廠商加強節水、推動省水產品普及化、立法通過馬桶及洗衣機未具省水標章不得銷售，及針對全國機關學校推行常態節水評比考核，展現實踐力、涵蓋力、強制力及考核力！創造台灣省水NO.1！

水利署表示，在各界齊心努力下，今年共有32單位、2位節水達人脫穎而出，相較去年度評比期間的用水量，節省水量267萬噸，共創造節水效益達477萬噸以上！水利署自106年度起邀請節水專家成立節水輔導團隊，針對國內大用水戶廠商，提供協助了解自家用水情形、檢視廠內耗水設施，評估其經濟效益後研提設計可行節水方案，達到節能省水目標。

節水績優奬節水達人許慶耀先生，於自宅頂樓，以塑膠桶及水管自製雨水貯留裝置，將雨水引接到各樓層作為洗衣用水、澆花、洗車、沖馬桶、清洗外牆及敦親睦鄰用水等，並收集洗衣機最後一次清洗行程排水，作為下次洗衣服用水或擦地等用途，為珍惜、節約用水努力！

今年首次頒發的「落實節水輔導改善獎勵獎」，工業組特優獎獲獎單位為勝宏實業股份有限公司大園工廠、大連化學工業股份有限公司大發廠、達和環保服務股份有限公司嘉義分公司鹿草垃圾焚化廠；非工業組特優獎獲獎單位為台灣固網股份有限公司內湖光電大樓、中華航空股份有限公司企業總部、雲朗觀光股份有限公司桃園分公司翰品酒店。

(中時電子報)