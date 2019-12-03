「台北市婦工總會暨各區婦工會」今天舉辦挺韓後援會，各個國民黨大咖砲火全開，前黨主席連戰談及青年低薪問題，嗆「你說『愛拚才會贏』，他們可以說『林北不願信』」；前總統馬英九則砲轟「明年選蔡政府準備漲電費」；黨主席吳敦義嗆蔡邏輯不通，難怪博士論文飽受質疑。

「台北市婦工總會暨各區婦工會」今天舉辦「韓國瑜總統、張善政副總統暨台北市八位立委候選人競選後援會」成立大會，包含前總統馬英九、現任黨主席吳敦義夫婦、韓國瑜太太李佳芬依序進場，而久未露面的前黨主席連戰、前黨副主席胡志強太太邵曉鈴也特地到場。

馬英九致詞時批評蔡政府能源政策過於躁進，太快要付出很高成本，現在一度電約2元多，離岸風電一度成本超過5元，蔡總統若執政，電費恐上漲2500億元，工商界電費一漲，連帶物價上漲，家庭電費可能上漲三至五成，「選蔡英文就是準備漲電費，不要跟自己開玩笑」。

馬英九形容向外商簽約合作再生能源發電，一簽就是20年的合約，據他估計，離岸風電支出超過1900年庚子賠款的3倍，「根本就是喪權辱國的協定」，因此韓國瑜主張安全無虞人民同意下重啟核電。

連戰一上場，台北市婦工總會長連秀美高喊「連戰，連連勝」，連戰糾正說「連戰，連勝」，主持人歐陽龍接話「既然主席有意見，從善如流」，接著大家高喊三次「連戰，連勝」。

連戰痛批，如今「討厭民進黨」已經進化成「愈來愈討厭民進黨」，他從不口出惡言，但蔡政府放棄維持兩岸現狀的承諾，變成仇中、護台、護主權，這不是台灣獨立嗎？

連戰批評，蔡政府無法守住政治承諾，影響兩岸關係與經濟，讓年輕人對未來充滿不確定感，300名就職人員月薪3萬以下，其中過半都是30歲以下年輕人，你說「愛拚才會贏」，他們可以說「林北不願信」。

吳敦義致詞時瞄準蔡英文的博士論文爭議，蔡在扁政府任陸委會主委答詢竟然說「各表一中」，變成「各自表述變過程，一個中國是結局」，痛斥蔡連邏輯都不清楚，難怪大家都在懷疑倫敦政經學位的真偽，他至今為止還是抱持懷疑。

(中時 )