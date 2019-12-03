日式木桁架支撐屋頂，搭配牆體以鋼筋水泥建造的工法，讓建築得以歷經多年仍屹立不搖。（王昱凱攝）

俱樂部目前仍欠稅約40萬，且產權與土地管理權分署不同單位，導致文化局後續協力保存作業困難重重。（王昱凱攝）

近百年歷史的「花蓮港高爾夫球俱樂部」建築飽含日治後期營造特色，卻淪為倉庫，經文史工作者葉柏強提報後由文化局認定為第19個縣定古蹟，又因稅務等多項困難導致後續保存窒礙難行。問題獲文化局與縣議員關注，盼先行解套稅務積欠問題，再由文化局協力保存，活化運用成為花蓮新景點。

葉柏強表示，俱樂部建於1928年，本體採鋼筋水泥構造，以日式木桁架支撐巴洛克式穹頂、工法特殊，在當時是非常前衛的現代主義表現形式造型，屋頂雖經多次天災毀損，仍不減深厚歷史意義與建築美學價值。

文化局文資科長黃用斌表示，光復後土地經縣府與國有財產局協商後列為縣府管理，但俱樂部因缺乏相關文件無法交管，導致產權與管理權不同調，且目前俱樂部積欠40萬元稅務、建物一度遭法拍未果，成為後續保存作業最大阻礙。

文化局副局長曾之妤說，就文化保存立場必竭力幫助產權方與文資局爭取經費，針對調查研究、規劃設計與修復保存等3步驟努力，但欠稅問題仍須適當法令解套，明年將先與文資局討論是否先著手調查工作，而後續作業依法尚待產權方善盡管理維護之責。

前花蓮縣長吳水雲悵惋古蹟淪倉庫使用，希望在有關單位協助下能成朝地方高球歷史博物館發展，成為文化財。縣議會教育小組召集人李秋旺等人也深入了解現行況狀，研擬後續計畫，讓俱樂部成為花蓮觀光新亮點。

(中時 )