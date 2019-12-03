自助餐計價方式常常引起糾紛，到底該怎麼夾菜CP值最高？有內行人指出，一定要從體積小的先夾等4招「暗黑法則」，並透露7 點以後去買，絕對可以買到比較便宜的價格。

一名網友在PTT以「自助餐要怎夾CP值最高？」為題發文表示，現在很多自助餐都是讓客人自己夾菜，有些人會故意把肉藏在底下，再用大量的菜蓋住，想問問高手們，怎配置菜和肉的位置，以最低的價格達到最高的滿足？PO文一出，引起眾多網友熱議，一名家裡開自助餐店的網友透露下列4招買到最划算自助餐的方法：

1. 先夾體積小的

例如切片、切塊類的菜，盡量避開油炸類和內餡多的料理，記得將湯汁瀝乾。

2. 少量多樣別藏菜

如果單一菜色夾爆量，很容易被多加錢，建議用少量多樣的方式夾取會比較划算。

3. 抓對時間去買

許多自助餐店晚上6點尖峰時段過後，就會開始準備整理剩菜，因此建議7點至7點半去買，很容易買到比較便宜的價格，尤其賣相比較不好的肉，有時候還會用成本價算。

4. 混熟一點

無論如何，價錢還是店家決定的，所以建議可以跟算錢的混熟一點，不僅可能變得更便宜，還有機會獲得賣剩的肉。

(中時電子報)