美國海軍特種作戰司令部表示，雖然想要增加海豹突擊隊(SEAL)的規模，其中包括將每一支隊排的數量從七個增加到九個，但是一連串的醜聞與軍紀問題，使得海軍決定暫緩海豹隊的擴增計劃。

軍事網(military.com)報導，原本海軍特種作戰司令部希望，擴增更多的海豹隊排，司令部發言人塔瑪拉·勞倫斯上校(Tamara Lawrence )說，更多的排可以獨立部署，並在整個部隊中，提供更多的領導職務。

但是，今年夏天，特種作戰司令部司令科林·格林准將(Collin Green)發表長達四頁的指令，要求必須先恢復海豹隊的紀律，才能增加排的數量，這才是特種部隊應有的水準。

格林准將表示，只有在我們培養出足夠的領導團隊，且這些領導團隊具有最高的品格和能力標準，才能成為帶領其他的隊伍。

格林說：「我們只會以卓越的步伐成長。」

海豹突擊隊是美國最精銳、最傑出，也是最有知名度的部隊，參與的作戰不計其數，包括援救美國商船菲利普船長一事(2013年被翻拍成電影「怒海劫」)，近年更知名的作戰任務是2011年狙擊賓拉登的行動。然而這兩年，海豹隊被爆出許多軍紀問題，包括一個海豹突擊排在戰區遭到性侵犯和飲酒的指控，而被趕出伊拉克。其他幾個海豹突擊隊使用可卡因類毒品，另一個海豹突擊隊被控在網上騙色，獲取裸照再勒索。另外還有兩名海豹隊成員涉嫌殺害陸軍綠扁帽隊員，案件還在審理中。

海豹隊資深領隊加拉格爾，被控殺害戰俘、隨意對平民開槍。(圖/美國海軍)

另外，海豹突擊隊作戰領隊艾迪·加拉格爾（Eddie Gallagher）被控殺害IS少年兵戰俘，並且與死者合照，以及隨機射擊伊拉克平民，顯然他的紀律與情緒出了嚴重問題。此案件驚動到白宮，川普寫信給特種作戰司令部，希望 加拉格爾不要被降級，由於美國總統就是三軍最高統帥，所以他的施壓有效，但是海軍部長理查斯賓塞（Richard V. Spencer）要求總統不要再次干預海軍對犯事者的懲處。

(中時電子報)