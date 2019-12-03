元大金控發布重大訊息指出，將轉售台北市內湖區某處不動產予兒童福利聯盟，外界質疑兒盟竟用捐款人善款購置不動產，對此，兒盟聲明，為了基金會長期的發展，得以提供更多樣完善的服務，兒盟從民國87年開始呈報教育部提撥部分所得轉為購屋基金，長達21年，終於在今年，有企業願意用低於市價的公益價格，幫助他們完成目標。

據兒盟財務報表顯示，去年捐贈收入達6億9千餘萬，而支出最大筆為「逆境家庭服務基金」支出達1.2億、兒少關懷組支出達5700餘萬次之，去年結餘有2.8億。

兒盟聲明，隨著兒盟服務的開展，招募了越來越多的同仁，搬遷了很多次，歷經過政府歡迎我們搬進公設民營的場地，但後來政策改變，需要將同仁遷出；也遇到越來越多的同仁擠在同一樓層，為了方便聯繫和管理，不斷在附近尋覓租屋，房東每次漲價也只能接受。近年來因承接政府方案並提供場地，還曾遇到過2年搬遷4次辦公室的窘境。近年來更面臨房租不斷漲價，每月固定支出的增加對基金會來說形成了莫大的壓力。

聲明提及，以兒盟180名工作人員分屬不同辦公室，目前需求，每月租金支出數百萬元，購置穩定住所可以讓服務更穩定發展而非只有支出；兒盟至今共計提供超過25項的服務，北區目前有近180個全職工作人員，即將邁向服務的第三十年，現今台灣社會面臨很多新時代的兒少問題，包含少子化、兒童虐待、童年創傷經驗等等議題，而新購置的空間主要能用以整合第一線社工服務，研究發展，政策中心和行政部門，希望能夠更即時回應更多台灣社會的兒童和家庭的需求。

兒盟指出，近三十個年頭，兒盟非常珍惜民眾的每一份捐款，財務報表也都公開透明，除了會計師認證之外，也加入包括自律聯盟等自律的組織。中心成立的資金來自於每年的募款盈餘，過程也都呈報主管單位並詳實對外公開說明，懇請各位捐款人放心。

(中時 )