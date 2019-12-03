西門町可愛女僕扮魔女 險遭無業男強驅魔 17:562019/12/03 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 女僕咖啡廳店員因應萬聖節活動，扮成魔女卻被懷疑遭黑魔法入侵。(翻攝自女僕咖啡廳臉書粉專) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 西門町老字號女僕咖啡廳昨傳出有男子帶著聖經跟十字架入店，揚言要驅魔！引起女僕們一陣驚慌，隨後警方到場將人帶走才結束這場鬧劇。 三立新聞網報導，2日下午有名40多歲的無業男子，因為看了該店臉書粉專發現她們不但自稱魔女，還帶著奇怪的飾品因此懷疑女僕被們被黑魔法入侵，於是帶著聖經等驅魔法器，進入店內揚言要驅魔，不過他的行為讓女僕們相當驚恐，店長當場報警隨後警方將這名驅魔男子帶至派出所結束這場鬧劇。 據悉，女僕店的魔女裝扮只是萬聖節活動，並非真的受到什麼黑魔法入侵。 (中時電子報) #女僕 #驅魔 #黑魔法 #男子 #聖經 #十字架 #女僕咖啡廳 #名店 #cosplay #動漫 也許您會感興趣 推薦閱讀 奈沙馬蘭驚悚新作 《靈異女僕》上架Apple TV＋ 11:002019/11/29 科技 三重5大滷肉飯名店車拚！ 網首推這間 12:222019/11/29 生活 林俊良回歸初心 打造超級英雄混合宇宙 16:462019/11/29 生活 到男子家作客 女慘被關狗籠淪性奴 21:252019/11/29 時事 海牙刺傷3青少年事件 荷蘭警方逮捕1男性犯嫌 07:182019/12/01 國際 侯友宜鼓勵韓國瑜 男子漢就是要拚下去 19:462019/12/01 政治 男子半夜騎機車逆向上國道 遭2車輾斃 11:042019/12/02 社會 女子街頭險遭擄 歹徒預謀警以車追人 12:222019/12/02 社會 挺韓國瑜「男子漢要往前走」 侯：選舉太多衝突對立 19:402019/12/02 政治 名店火鍋在家吃 異國風味搶市 04:102019/12/03 時尚消費 社會熱門新聞 獨家》楊蕙如幕後神秘「業主」 指向某綠營高層 - 社會 情侶愛愛開房錢各出一半 男嗆女友：難道妳沒爽到？ - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 誰出錢讓楊蕙如養網軍？柯P：我知道 - 社會 柯P知道誰給楊蕙如錢？網怒：知道不說更可惡 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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