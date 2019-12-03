西門町老字號女僕咖啡廳昨傳出有男子帶著聖經跟十字架入店，揚言要驅魔！引起女僕們一陣驚慌，隨後警方到場將人帶走才結束這場鬧劇。

三立新聞網報導，2日下午有名40多歲的無業男子，因為看了該店臉書粉專發現她們不但自稱魔女，還帶著奇怪的飾品因此懷疑女僕被們被黑魔法入侵，於是帶著聖經等驅魔法器，進入店內揚言要驅魔，不過他的行為讓女僕們相當驚恐，店長當場報警隨後警方將這名驅魔男子帶至派出所結束這場鬧劇。

據悉，女僕店的魔女裝扮只是萬聖節活動，並非真的受到什麼黑魔法入侵。

(中時電子報)