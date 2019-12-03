台北市婦工總會暨各區婦工會今天舉辦挺韓後援會，韓國瑜夫人李佳芬代夫出征，面對黑韓風波不斷，李佳芬強硬回擊，「我管你怎麼黑，我就是不怕黑」。她向支持者喊話，籲不要氣餒，黎明將至，要用正向力量照亮台灣。

「台北市婦工總會暨各區婦工會」今天舉辦「韓國瑜總統、張善政副總統暨台北市八位立委候選人競選後援會」成立大會，包含前總統馬英九、現任黨主席吳敦義夫婦、韓國瑜太太李佳芬依序進場，而久未露面的前黨主席連戰、前黨副主席胡志強太太邵曉鈴也特地到場。

李佳芬一到場，引起婦女支持者熱烈歡迎，她致詞時表示，前陣子教育部要在高中課程納本土語言為必修時數，其實教育現場不管講什麼語言，最重要的是孩子能聽得懂，台灣最重要的是中文，蔡政府卻不斷汙名化文言文難以理解。

李佳芬說，她時常告訴孩子，人性都有良善面，不要被人性光明面失望，為有如此，國家和社會才能永續走下去，她與韓國瑜都秉持此態度。

李佳芬指出，台灣這段時間都很悶，選戰倒數30幾天，努力一鼓作氣，明年可能有執政機會，只要大家不要氣餒，還是可以走下去，這一仗要為下一代而戰，最辛苦的時間、最黑暗的時間，黎明將至，要用正向力量照亮台灣，「我管你怎麼黑，我就是不怕黑」。

(中時 )