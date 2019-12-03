◎韓喊民調挺小英 張善政讚聰明鬼點子

國民黨總統參選人韓國瑜呼籲民調支持蔡英文，國民黨副總統參選人張善政上午接受Yahoo TV彭博士觀風向訪問時表示，這是聰明的鬼點子，也是韓自己想出來的，因為蔡英文沒收公投，韓國瑜要沒收民調。

◎轟卡神沒人性 藍議員預告公布藏鏡人

「卡神」楊蕙如涉嫌養網軍，在去年颱風襲日時攻擊大阪辦事處，致外交官蘇啟誠輕生遭起訴。北市議員羅智強、侯漢廷、游淑慧、徐巧芯3日舉行記者會痛批楊蕙如「沒人性」，並預告4日將公布誰出錢給楊蕙如，要求警方來偵辦這個「犯罪集團」。

◎還蘇啟誠公道 藍營民代抬棺抗議

前駐大阪辦事處處長蘇啓誠因為不堪受辱而以死明志，檢警查出當初就是與駐日代表謝長廷關係密切的「卡神」楊蕙如及其網軍下線在帶風向。藍營民代今天下午率眾抬棺至外交部門口，要求還蘇啓誠公道，「下架謝長廷、下架蔡英文、下架網路東廠。」

◎基隆KTV濺血 警嗆掃蕩到治安改善

基隆市1日發生青少年KTV鬥毆砍殺，造成5人掛彩，兩派再糾眾包圍急診室「關心」叫囂，讓市一分局長婁子才震怒，今凌晨親自督軍掃蕩市區酒店、幫派易聚集場所，並帶回2名通緝犯，強調警方已將該地區列為勤務重點，「天天掃」直到「治安改善」。

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(中時電子報)