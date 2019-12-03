林縣長會勘後請工務處籌措經費盡速發包。（南投縣政府提供／張晉銘南投傳真）

南投縣長林明溱3日前往南投市漳和里、新興里和福興里等地區，會勘3處老舊巷道和農路等改善工程，路面隨處可見龜裂、破損、坑洞和脫落等情況，當地居民通行時處於危險之中，林縣長指示工務處盡速發包施工，讓民眾安全出入。

在縣議員張嘉哲及市民代表王勝華等人陪同下，林縣長先抵達漳和里興和巷會勘143弄及161弄等路面情形，當地居民說，該條巷弄路面龜裂和破損嚴重，且已經超過10年未曾重新舖設，出入多為年長者居多，曾經在通行時造成受傷，盼縣府協助修繕。林縣長指示工務處盡快籌措63萬元經費設計發包。

隨後在縣議員于秀英、市民代表張雅琪等人陪同下，林縣長抵達新興里彰南路三段274巷會勘路面改善工程，路面同樣相當老舊，還有破損和坑洞，影響通行安全，林縣長也指示工務處籌措78萬元經費發包改善；另外，于議員提出相連的水尾巷也亟需修繕，林縣長也請工務處籌措60萬元一併改善。

最後林縣長會同議員蔡宗智來到福興里永鳴路的周邊農路，既有路面早已不勘使用，影響民眾外出與農產運輸，林縣長指示工務處籌措84萬元經費盡速發包。

(中時 )