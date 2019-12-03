用路人當心！屏東縣新設6支固定測速照相桿，其中沿山公路（屏185線）沿線新設3處，民眾經過這幾個路段時要特別注意，以免荷包縮水。有民眾大嘆「政府又來搶錢了！」縣警局交通隊長魏坤男解釋，測速不是為了開紅單搶錢，主要是這些路段常因超速違規發生車禍。

新增6處測速固定桿設置地點分別為：枋寮鄉沿山公路185線62.6K、新埤鄉沿山公路185線50.6K、萬巒鄉沿山公路185線39.45K、潮州鎮屏110線15.5K、屏東市台3線429.8K、麟洛鄉中山路與民權路口（台1線401.5K)。

6支測速器速限50至70公里，目前有的啟用有的還未啟用。魏坤男說，新設測速器的地點都是容易發生車禍的路口，像沿山公路有許多砂石車，常有超速、闖紅燈的事件；麟洛台1線及屏東市台3線台電前也都是易肇事路段，最近都曾發生死傷車禍。

他說，駕駛人車速愈慢視野愈廣，行駛於道路能及時做出反應；反之車速愈快視野愈窄，危險發生時很容易來不及反應，發生交通事故。因此所以希望藉由設置測速桿，提醒駕駛人經過時減速慢行。

(中時 )