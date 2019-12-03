簡嫚書產後復出，首場活動獻給了萬寶龍（Montblanc）著名人物系列華特迪士尼限量筆發表會，笑說因為她的名字有個「書」，難怪與書寫工具特別有緣，當場她還揮筆畫了一幅米老鼠，藉此向華特迪士尼致敬。
簡嫚書婚後趕進度，去年才生下大女兒「雲大」，今年又添了二女兒「雲二」，兩回產後復出的首場活動都獻給了萬寶龍。她笑說，前一天晚上她為了準備當場作畫，在家練習許久，大女兒雲大看到媽媽在畫米老鼠，也想插一腳，害她有些手忙腳亂，但也從中了解米老鼠在小朋友心目中的地位，以及華特迪士尼卡通無遠弗屆的影響力。
萬寶龍的著名人物系列書寫工具今年為了向華特迪士尼致敬，今年推出一系列聯名書寫工具，由於萬寶龍限量筆的收藏家不少，加上迪士尼忠實粉絲也對米奇限量筆投以關愛的眼神，其中限量僅90支的華特迪士尼限量筆早已被消息靈通的粉絲搶訂一空，限量1901支的筆款分配到台灣的配額也非常少，應該很快就會售罄，由此可見迪士尼的魅力。
目前貨源相對充足的華特迪士尼特別款，有鋼筆、鋼珠筆等選擇，售價從24900元起跳，筆身設計靈感源自迪士尼樂園的單軌電車，筆尖、筆蓋皆有可愛的米老鼠肖像，色調以米老鼠身上的黑紅黃組合，筆尾還有迪士尼創始公司的座標。
(中時 )
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