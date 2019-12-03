▲仁愛警分局呼籲民眾，高山雖未降雪，但氣溫極度嚴寒，欲上山必須備好相關禦寒裝備。（民眾提供／楊樹煌南投傳真）

今年入冬的首波大陸冷氣團報到，從3日起氣溫逐漸下降，中央氣象局預估周三至周五因低溫加上北冕颱風水氣北移雙重影響，海拔3000公尺的合歡山和玉山有機會降下初雪；讓不少「追雪族」都引頸企盼初雪來臨。

由於強烈寒流來襲，原本白天都有如夏暑的中部地區，受首波大陸冷氣團的影響，大埔里地區3日清晨已可明顯感受寒意，清境地區清晨氣溫約僅5攝氏5度左右，合歡山入夜至清晨更是約僅0度低溫，台14甲線合歡山公路武嶺附近的山壁水滴更是凝結成晶瑩剔透的壯觀冰柱，為合歡山公路憑添奇景。

因氣象局已預告這幾天有機會飄降初雪，公路總局埔里工務段表示，為因應本周有可能降雪，該段也進行鏟雪勤務人員的勤前教育及鏟雪機具的保養，相關機具並將提前進駐合歡山待命。仁愛警分局亦表示，他們也已做好相關雪季勤務準備，但也呼籲民眾山區嚴寒，欲上山必須備好相關禦寒裝備。

(中時 )