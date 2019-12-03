怎麼開的﹖台62線驚傳車禍！今天下午4點半，1名47歲黃姓婦人開著自小客車行經新北市台62線準備下瑞芳閘道處，不明原因跌進路邊水溝，四輪輪胎全毀，後座則坐著75歲老母親和6歲外甥女，3人皆有擦挫傷，送往基隆長庚醫院救治。

瑞芳警分局交通分隊長江柏欣說，該車輛駛出邊線，卡在邊溝，動彈不得，後座老婦與輪椅受困車內，3人有大小擦挫傷，意識清醒，無生命危險，經調查女駕駛無酒駕，由於當地道路筆直，呼籲民眾駕車注意車前狀況，車禍原因尚待釐清。

瑞芳1名黃姓女子，不明原因自己駛進路旁邊溝，車輪全破損。（瑞芳警方提供／許家寧基隆傳真）

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