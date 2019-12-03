怎麼開的﹖台62線驚魂婦人駕車摔落邊坡4輪全爆 18:482019/12/03 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 瑞芳1名黃姓女子，不明原因自己駛進路旁邊溝，車輪全破損。（瑞芳警方提供／許家寧基隆傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 怎麼開的﹖台62線驚傳車禍！今天下午4點半，1名47歲黃姓婦人開著自小客車行經新北市台62線準備下瑞芳閘道處，不明原因跌進路邊水溝，四輪輪胎全毀，後座則坐著75歲老母親和6歲外甥女，3人皆有擦挫傷，送往基隆長庚醫院救治。 瑞芳警分局交通分隊長江柏欣說，該車輛駛出邊線，卡在邊溝，動彈不得，後座老婦與輪椅受困車內，3人有大小擦挫傷，意識清醒，無生命危險，經調查女駕駛無酒駕，由於當地道路筆直，呼籲民眾駕車注意車前狀況，車禍原因尚待釐清。 瑞芳1名黃姓女子，不明原因自己駛進路旁邊溝，車輪全破損。（瑞芳警方提供／許家寧基隆傳真） (中時 ) #台62線 #摔落 #邊坡 #輪胎 #爆胎 #挫傷 #後座 #車禍 #婦人 也許您會感興趣 推薦閱讀 暖男波麗士陪用早餐 迷途失智婦直呼：好溫暖 14:062019/11/29 社會 蔡英文造勢 抗議婦人竟被綠粉罵用爬的 18:092019/11/30 政治 舊換新65萬元有找 2020年式Ford Focus美夢、成真 11:242019/12/01 消費 七人座SUV銷售冠軍 SKODA Kodiaq 2020年式上市 11:242019/12/01 消費 悚！騎士滑入BRT底盤遭輾 後方駕駛驚恐尖叫 13:212019/12/01 社會 SKODA Kodiaq叫它第一名 04:102019/12/02 時尚消費 福特Focus 65萬元有找 04:102019/12/02 時尚消費 女遊阿里山「千人洞」跌落邊坡受傷送醫 12:582019/12/02 社會 出門嗨唱卻滑下10公尺深邊坡 5人全送醫 16:042019/12/02 社會 近百歲阿嬤迷途 警客家鄉音喚記憶 11:132019/12/03 社會 社會熱門新聞 獨家》楊蕙如幕後神秘「業主」 指向某綠營高層 - 社會 情侶愛愛開房錢各出一半 男嗆女友：難道妳沒爽到？ - 社會 柯P知道誰給楊蕙如錢？網怒：知道不說更可惡 - 社會 越南新娘直銷內幕 特種行業女子當槍手 - 社會 誰出錢讓楊蕙如養網軍？柯P：我知道 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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