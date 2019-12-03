侯友宜致贈匾額「表率群倫」，感謝新北市中小企業榮譽指導員協進會積極投入企業服務志工行列。(吳亮賢攝)

侯友宜致贈彌勒佛像。(吳亮賢攝)

侯友宜與現場近百位中小企業主及高階經理人合影。(吳亮賢攝)

新北市長侯友宜今(3日)下午出席「中小企業高峰論壇暨新任幹部佈達授證典禮」，他致詞時表示，「自己做事沒有政治包袱，該做的就要做」，上任後將軌道建設逐條完成，都市更新計畫也加速進行，目標打造新北市成為大台北的中心。

新北市中小企業服務中心與新北市工商發展投資策進會今於新北產業園區服務中心舉辦高峰論壇，來自全台灣近百位中小企業主及高階經理人齊聚一堂，以「振興中小企業互動與展望」為題，探討傳統產業如何鏈結新創動能，推動產業升級。

侯友宜出席論壇時也特別致贈匾額「表率群倫」，感謝新北市中小企業榮譽指導員協進會積極投入企業服務志工行列，推廣新技術及知識，並擔任政府與產業間的橋樑。

侯友宜指出，新北市是大台北地區的中心點，全市的改變有目共睹，人口數近年也不斷增加，台北市則是大幅減少，除了房價為原因之一，包括交通建設、都市更新、運動休閒中心等，都是新北人口大幅成長的原因。

侯友宜強調，自己做事沒有政治包袱，該做的就要做，像是大家都說泰山塭仔圳沒辦法碰，但每次經過看一次就氣一次，決定親自到內政部請託，最後也成功解決釘子戶問題。

經發局指出，截至今年11月29日，新北市已服務民間投資案、工業區立體化申請案共155案，含公有土地招商案已落實38案，投資金額共1099億元，創造25000個就業機會。

經發局表示，新北市將持續秉持「愛民、便民、利民」的新三民主義，持續改善投資環境，吸引企業投資，未來也會持續與業界交流合作，打造安居樂業的友好城市。

(中時 )