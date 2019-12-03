「卡神」楊蕙如被查出是網軍的幕後領導，遭台北地檢署依侮辱公務員及公署罪嫌起訴。針對此事，今（3）日國民黨台北市議員召開記者會，表示明日將公布楊蕙如的金流，認為應以犯罪集團偵辦。

北市議員羅智強（左起）、侯漢廷、游淑慧、徐巧芯3日舉行記者會，痛批「卡神」楊蕙如沒人性，並預告4日公布金源哪來、誰在撐腰。（張穎齊攝）

台北市議員羅智強、徐巧芯、游淑慧、侯漢廷舉行記者會，痛批網軍為了護航謝長廷，轉而誣衊蘇啟誠是黨國餘孽，且過去民進黨查辦不利己的言論，就會推卸責任，辯稱是假新聞、中共介入，即使追查一年後抓到了「idcc」，但已無法挽回蘇啟誠的生命與尊嚴。

玩政治弄到一條人命沒了，游淑慧想問謝長廷、楊蕙如，晚上睡覺難道不會不安嗎？認為侮辱公務員及公署罪嫌太輕了，僅6個月以下徒刑的罰款，要求檢警應以追查犯罪集團方向偵辦，究竟是誰給楊蕙如錢，讓她付一個假帳號1萬元，「這些1450都應該揪出來！」

侯漢廷也痛批，這就是現在進行式的東廠，已經過一天了，有網軍用PTT殺死蘇啟誠，但民進黨對此事都鴉雀無聲。徐巧芯強調，對於楊蕙如背後的金流、誰在撐腰，明日記者會將會更詳細說明。

(中時電子報)