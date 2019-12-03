台北市政府觀傳局昨赴教育委員會預算審查，編列明年跨年和吉祥物熊讚預算，其中，跨年預算比往年800萬爆增7.5倍、熊讚則增加至850萬；議員吳世正痛批，「跨年跨1個月真的很誇張，過去柯文哲還主張不要放煙火彰顯節省，現在跨年嗨一下，就要6千萬，無法接受。」最後議員決議通過預算，但須明確訂立但書和附帶決議。

觀傳局長劉奕霆表示，因過去活動都是由「承商」辦理，未來市府希望能自行辦理，2021跨年預算包含「前期跨年活動」和「跨年晚會」2筆預算，前期跨年活動為3千萬、跨年晚會為3千萬，所以預算才會增加到6千萬。

議員苗博雅提出，跨年晚會的預算可通過，但需明訂但書，包含晚會現場及轉播的廣告不得有中國廣告商出現；召集人陳重文則指出，預算雖決議暫定通過，但送進大會也可能會倍受關注，甚至遭刪減，要求觀傳局應要有更詳細的計畫和效益評估。

而台北市吉祥物「熊讚」的預算也將增至850萬，比去年增350萬，陳重文指出，去年審預算有附帶決議，要求「熊讚」要大量增加出席場次，今年增加350萬預算，熊讚要增加更多曝光率。

另外，吳世正指出，有線電視北都多次斷訊，觀傳局也要介入處理，系統商北都甚至跟用戶簽訂前2年免費的優惠，結果一直斷訊，用戶想解約就必須支付高額違約金，觀傳局應站出來維護消費者。

劉奕霆說，下周會做費率審查，會跟NCC保持密切聯繫，了解業者相關費率，不過法規只有規定上限金額為每月495元，沒有規定下限金額，業者並沒有違規，如真要裁罰可能要透過公平會來確定業者的行為是否違法。

(中時 )