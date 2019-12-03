議員孫素娥促苗栗特色館凸顯在地特色

公館鄉的苗栗特色館提供地方文化、傳統產業、旅遊等服務，今年進行廠商招標作業與修繕工程維護參訪品質與安全。未來將以復古氛圍配合陶藝策展，並規畫展演、陶製品販售平台等，結合在地陶藝文化，打造新亮點。

2005年苗栗縣政府以客家意象將公館鄉陸軍維修廠，改建為旅客服務映象園區，2013年更名為「苗栗特色館」，設有苗栗陶瓷博物館、四方窯、苗栗窯、農特產展示區及餐廳，提供地方文化、傳統產業、特產、觀光休閒旅遊等服務。

去年特色館交由豐禾健康蔬果公司經營，今年中旬拒絕續約，縣府著手進行招標作業，同時修繕房屋結構、漏水空間。議員孫素娥力促縣府，未來苗栗特色館務必要凸顯在地特色，吸引更多觀光客帶進繁榮。

孫素娥表示，苗栗特色館曾發展樟腦油、茶樹油、手工香皂DIY體驗，吸引無數觀光客與遊覽車，平日、假日停車場爆滿，但換廠商之後經營不善虧損2000多萬，榮景不再，今年再招標新廠商，加上過去曾上演「人妖秀」惹議，地方擔心重蹈覆轍。

文觀局長林彥甫說明，過去廠商利用在地茶油系列引起熱烈回響，後又有廠商設定青農集散點特色，但因價格、另有營運規畫等因素無法續約，利用招租及新舊廠商交接期間，進行建物修繕工程。

他表示，新進駐的陶寶文創為苗栗在地廠商，以復古氛圍營造打卡點、結合在地小農、配合陶藝策展與陶製品展售等，另有藝人表演、展演規畫，並把關審核表演內容。他強調，這次的廠商與國內國民旅遊、觀光業者、遊覽車有良好合作經驗，盼能將苗栗特色館與陶瓷文化，打造全新亮點。

(中時 )