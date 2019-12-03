鄧紫棋首度登上1月12日在台北小巨蛋舉辦的台視「2020超級巨星紅白藝能大賞」，這是她首度登上《紅白》與觀眾一起過新年。鄧紫棋「鐵肺」唱功廣受歌迷喜愛，這次將帶來新作品和大家見面，她迫不及待表示：「第一次參加《紅白》覺得很興奮，剛好自己要發新專輯，很期待快點帶給大家新的作品和表演。」

鄧紫棋出道12年，累積無數歌唱實力及舞台經驗，現場演出每每都能將氣氛炒到最高點，而這次在《紅白》也將帶來熱騰騰的新作品，她透露目前已經投入新歌表演練習，並向歌迷保證明年在《紅白》舞台的表演絕對令大家驚豔，「當然希望為大家帶來新歌！今年4月離開了前公司，所以接下來的新專輯，對我來說是個新開始，也希望表演能讓大家覺得耳目一新。」

鄧紫棋年底即將發行新專輯。（台視提供）

鄧紫棋年底即將發行新專輯，相關工作正在緊鑼密鼓的進行，她預告新的一年將會十分充實，「明年初就會開始在不同地方跑宣傳，大家也會陸續看到更多的MV。」她日前釋出最新單曲〈句點〉MV，專程赴墾丁拍攝，她被當地的美好景色打動，透露接下來希望規劃再造訪其他地方，「未來最希望去『高雄巨蛋』和『台北小巨蛋』，新專輯快發了，希望新的演唱會也不遠了。」鄧紫棋盼望今年過年可以忙裡偷閒一下，「平時農曆過年都會與家人相聚，在家打麻將、聊天，今年希望可以放幾天假，因為之前真的太忙了，感覺自己需要喘口氣。」

(中時 )