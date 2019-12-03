職場達人分享寶貴的實務經驗。（吳亮賢攝）

職場達人分享寶貴的實務經驗。（吳亮賢攝）

為幫助學生探索職涯性向，擘劃人生藍圖，康橋國際學校林口校區今(3日)上午舉辦職涯探索日（Carrer Day），邀請22位來自各領域的職場達人現身開講，透過實務經驗分享，幫助學子提前了解產業的多元樣貌，定向升學及就職方向。

林口康橋職涯探索講座今年邁入第二屆， 22位經驗豐富的職場達人分別有電視資深媒體人、偶像劇編劇、氣象局地震預報達人、職能治療師、知名企業的CEO及藥劑師等，師資陣容堅強。

林口康橋中學部校長張祝芬指出，台灣許多學生上大學後經常選擇轉系，或是畢業後才發現無法學以致用，就是因為求學時期較少機會接觸到職場生態，才會不清楚自己要的是什麼，因此藉由職涯講座，幫助同學提前定向，做好明確規劃。

張祝芬表示，康橋重視孩子多元領域的發展，職涯探索讓學生了解專業人士的經驗與過程，將生動的實務課程搬進教室，激發孩子思考與擺脫職業迷思，講座也結合大學18類群，開放10、11年級的學生採志願序方式報名，讓學生了解多元的產業面貌，利於未來升學選擇。

輔導組長侯俊傑表示，講座結束後也會引導學生進行反思活動，並鼓勵學生互動分享，將所學內化為自身的寶貴經驗，從中學習獨立思辨的能力，另外學校也會不定時邀請各領域傑出人士蒞校分享，強化各學科的實務連結、並幫助學生爭取至企業實地見習，拓展個人視野，不再茫然地面對人生。

(中時 )