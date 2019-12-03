蘇有朋、陳志朋、吳奇隆最近難得合體。（圖／翻攝自陳志朋微博）

蘇有朋近日參加阿雅主持的節目《奇遇人生2》，今(3日)節目官方微博釋出一段快問快答花絮，問出道多年的乖乖虎為何零緋聞？他表示如果藝人有心有保護自己的隱私其實是可以做得到，像他平時也很少在鏡頭前談家人，笑說：「我覺得不是你們沒聽到就代表我是個禁慾者，那也不是」。

問蘇有朋是否厭倦被追問小虎隊的過往，他說20多歲剛過氣，被大家一直拿過去的帽子套在頭上時，確實感覺很煩過，但現在被問都覺得沒關係，打趣說：「它代表在你們心中我還很年輕」，而如今TFBOY常被譽為小虎隊翻版，蘇有朋說因為不知道他們成員的關係，但從外面看多少有些東西「似曾相識」。

提到感情跟隱私，蘇有朋說自己會保持零緋聞只是自己沒有習慣去分享這些私生活，不代表他私下就是禁慾者，只是把工作跟生活分得很開，問他對另一半的標準，蘇有朋說這是難以解釋的，「講俗一點就是緣分」，有些同頻率的人注定彼此會發生故事，有些人就是注定不會發生，沒有電也沒有緣分，自己現在也傾向談這種感情，所以對另一半沒有特別設定條件。

(中時電子報)