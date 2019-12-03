新東大橋LED設備，照亮後龍溪景觀。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市新東大橋，在夜幕垂降橋梁閃爍七彩光芒，成為知名地標，但因燈具故障頻率高，今年悄悄熄燈，苗栗頓失亮點。苗栗縣政府說明，可朝投射式工程點亮，但經費過於龐大，財政困窘下還要再研議討論。

新東大橋1997年落成啟用，為全台第1座對稱斜張全電焊式鋼橋，2008年縣府加裝上千顆LED燈泡，變換不同顏色妝點後龍溪，更成為縣內首座夜間亮化橋梁。位置鄰近中山高速公路，許多返鄉、夜歸的遊子與民眾，看見新東大橋就知道「到家了」。

歷經風雨，新東大橋燈具設備逐漸損壞，縣府水利處長楊明鐃說明，LED燈具超過使用年限，不但出現光衰、連接在纜線上的線路也因磨損腐蝕，每次修繕耗費上百萬元，2017年曾以200多萬元維修，亮了3個多月，換其他地方出現損壞問題，經費需近400萬元，修不勝修。

3日議員孫素娥總質詢表示，不只在地居民，就連遊客都反映，作為苗栗地標的新東大橋，熄燈後讓苗栗頓失亮點，黯然失色。縣長徐耀昌回應，礙於電費等經費問題，將再研議並擬投射方法，讓新東大橋再成為夜間亮點。楊明鐃說明，已請專家評估，採投射燈方式粗估要1200萬元，將再研究討論。

(中時 )