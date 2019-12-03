跟著爺奶、爸媽「踅菜市」！彰化市公所為行銷推廣傳統公有零售市場，本月將舉辦四梯次親子逛菜市場小旅行，市長林世賢還扮起菜市場達人，帶領幼兒園小朋友逛華陽市場，更穿起圍裙、戴上手套，現場解說如何挑選新鮮海鮮漁獲。
全家一起來逛傳統市場，公所幫你部分埋單。12月14日、21日、28日和29日四天上午10點至12點，分別選在民生市場、南門市場、華陽市場與民權市場，每場次名額50人，每個家庭最多可報名5人，報名成功將有每人100元消費抵用券。
網路購物盛行，加上百貨購物商場和生鮮超市林立，一般小店或雜貨的實體店面漸漸沒落，但仍有許多傳統市場屹立不搖，隱藏許多古早味美食，令在地人難忘、饕客們回味無窮；彰化市的四處公有市場，都極具特色且歷史悠久。
林世賢表示，過去很多人兒時記憶中，最幸福的就是跟著爸媽、阿公阿嬤一起上傳統市場採買食材，如今多數人已轉往超市採購，不少年輕學子更是習慣在超商解決三餐，因此漸漸不懂如何選購在地安全與新鮮的魚肉蔬果。
林世賢說，親子小旅行除了安排市場解說導覽，參加者每人還可獲得100元消費抵用券，在逾60年的民生市場裡將有手作魚丸體驗、百年南門市場安排試吃草仔粿、或到最新穎的華陽市場搓湯圓並品嘗土雞蛋、販售舶來品的民權市場則將安排製作潤餅皮、「告」潤餅活動，讓參加者重溫菜市場的幸福家庭時光。
報名方式限網路報名，可上活動網頁，或搜尋FB「灰熊愛玩創意家族」，若有疑問可致電0977-324929洽詢林小姐。
文章來源：活動網址
(中時 )
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