彰化市長林世賢（右）扮起菜市場達人，帶領幼兒園小朋友逛華陽市場，還穿起圍裙戴上手套，現場解說如何挑選新鮮海鮮食材。（謝瓊雲攝）

林世賢順手抓起一隻螃蟹教孩子們怎麼挑選怎麼看海鮮食材的新鮮度，每個小朋友都張大眼，聽得十分專注。（謝瓊雲攝）

跟著爺奶、爸媽「踅菜市」！彰化市公所為行銷推廣傳統公有零售市場，本月將舉辦四梯次親子逛菜市場小旅行，市長林世賢還扮起菜市場達人，帶領幼兒園小朋友逛華陽市場，更穿起圍裙、戴上手套，現場解說如何挑選新鮮海鮮漁獲。

全家一起來逛傳統市場，公所幫你部分埋單。12月14日、21日、28日和29日四天上午10點至12點，分別選在民生市場、南門市場、華陽市場與民權市場，每場次名額50人，每個家庭最多可報名5人，報名成功將有每人100元消費抵用券。

網路購物盛行，加上百貨購物商場和生鮮超市林立，一般小店或雜貨的實體店面漸漸沒落，但仍有許多傳統市場屹立不搖，隱藏許多古早味美食，令在地人難忘、饕客們回味無窮；彰化市的四處公有市場，都極具特色且歷史悠久。

林世賢表示，過去很多人兒時記憶中，最幸福的就是跟著爸媽、阿公阿嬤一起上傳統市場採買食材，如今多數人已轉往超市採購，不少年輕學子更是習慣在超商解決三餐，因此漸漸不懂如何選購在地安全與新鮮的魚肉蔬果。

林世賢說，親子小旅行除了安排市場解說導覽，參加者每人還可獲得100元消費抵用券，在逾60年的民生市場裡將有手作魚丸體驗、百年南門市場安排試吃草仔粿、或到最新穎的華陽市場搓湯圓並品嘗土雞蛋、販售舶來品的民權市場則將安排製作潤餅皮、「告」潤餅活動，讓參加者重溫菜市場的幸福家庭時光。

彰化市長林世賢（右）扮起菜市場達人，帶領幼兒園小朋友逛華陽市場，還穿起圍裙戴上手套，現場解說如何挑選新鮮海鮮食材。（謝瓊雲攝）

報名方式限網路報名，可上活動網頁，或搜尋FB「灰熊愛玩創意家族」，若有疑問可致電0977-324929洽詢林小姐。

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