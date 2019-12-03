警方全副武裝進行演練。(新莊警分局提供／吳亮賢新北傳真)

警方壓制歹徒。(新莊警分局提供／吳亮賢新北傳真)

演習同步使用「即時影像」回報勤務指揮中心。(新莊警分局提供／吳亮賢新北傳真)

新莊警分局長林武宏親自到場指揮。(新莊警分局提供／吳亮賢新北傳真)

隨著接近春節，民眾提領現金頻率提高，新莊警分局今(3日)下午於新莊聯邦銀行舉辦「防搶演練」，超逼真的模擬讓民眾紛紛拿起手機拍照，直呼「真的超逼真！」警方也期盼，藉由演練能建構警民居安思危的防搶機制，守護民眾的生命財產安全。

演習假定2名頭戴棒球帽的歹徒，持槍闖入銀行搶劫，行員和民眾都被嚇得躲在桌底下，其中一名歹徒更拿槍挾持人質，另一名則是開始搜刮銀行財物，得手後並駕車逃逸。

警方獲報後，由新莊警分局長林武宏親自到場指揮，分配警力攔截圍捕，並由勤指中心通報，各所隊以優勢警力迅速前往各路口攔車，另警方亦尾隨歹徒座車逃逸路線追緝，並同步使用「即時影像」回報勤務指揮中心，最後再使用雞爪釘將歹徒逼入死巷，以心戰喊話說服歹徒棄械投降，全場過程極為緊湊、逼真，歹徒沿路對攔截之警方發射之色彈，更令民眾驚呼連連。

新莊警分局指出，演練不僅考驗警方的應變能力，配合演練的金融機構行員也扮演關鍵角色，除了適時的啓動防盜鈴以外，面對危機時刻更要沉著應對及通報，警民合作才能迅速應變。

分局長林武宏表示，新年期間金融機構金流頗鉅，相關防搶防範格外重視，警民共同努力，全力積極防處治安事故，人人過好年。

(中時 )