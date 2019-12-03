手擠坯師傅張維翰復刻早期大龍罐，利用手擠坯層層堆疊，創新雕刻結合釉色，作品吸睛。（巫靜婷攝）

傳統手擠坯大變身成大型燈罩，吸引民宿及造景業者目光。（巫靜婷攝）

銅鑼窯大型手擠坯燈罩 (影/巫靜婷攝)

苗栗縣銅鑼窯以「手擠坯」聞名，青年師傅張維翰與母親彭秀梅，近日聯手將傳統手擠坯製成大型燈罩，增加傳統工藝的價值，手擠坯因工法繁複且製程辛勞，技藝逐漸失傳，銅鑼窯同樣面臨師傅斷層情形，近期與客委會合作，將迎來幸福國度「不丹」的習藝生，盼傳承間激發新火花。

手擠坯早期用於水缸、酒甕的製作，市場需求大，師傅人才濟濟，隨著時代變遷，手擠杯需求驟減，師傅逐漸凋零，張維翰無奈地說，手擠坯製程耗費體力且必須耐髒，學徒得苦熬1、2年才能出師，年輕人寧願去玩手捏陶，手擠坯沒人學，提升作品價值才能吸引更多人關注。

手擠坯跳脫傳統，靠創意加分，張維翰與母親彭秀梅利用閒暇時間，1人製做坯體，另1人負責雕刻，做出高180公分、寬60公分的大型手擠坯燈罩，一亮相驚艷眾人，「沒想到手擠坯也能這樣玩」，他說，傳統手擠坯價值不高，一旦加入現代藝術，民宿、景觀造景等業者詢問度馬上熱絡起來。

張維翰說明，手擠坯需經過練土、揉土條、製底、擠高、縮口、拍打成型等步驟，將土條1層1層堆疊連接，每節約30至40公分，無法1次到位，天氣決定土條乾燥的快慢，夠硬才有足夠的支撐力往上疊。手擠坯燈罩上頭刻有牡丹及吉祥話，彭秀梅笑說，牡丹富貴雖然俗氣，卻很有個人特色。

傳統手藝需要年輕人傳承，張維翰強調，近期參與客委會傳藝計畫，將迎來不丹的習藝生，他年約40歲是名台灣女婿，擁有畫畫天分，未來將協助陶刻，並學習手擠坯技藝，也期盼與更多計畫合作，歡迎年輕人加入手擠坯創作行列。

(中時 )