「卡神」楊蕙如長期在PTT八卦版利用底下大批網軍帶風向，如今更遭檢察官認定與關西機場事件中，將風向帶至大阪辦事處的「idcc」為共犯一同起訴。回顧今年5月，楊蕙如被鄉民抓包與idcc IP相同時，楊蕙如辯稱僅是認識，被問說為何不提供警方資訊時，還反嗆「我不覺得他有犯錯不行？」

時間回到今年5月，一篇柯文哲領養小黑狗的新聞中，湧入許多ID持續攻擊柯文哲，沒想到鄉民一查IP發現，狂噓的帳號不僅與楊蕙如有所關連，更意外發現楊蕙如本尊帳號「slow」竟然跟關西機場事件中帶風向到大阪辦事處的主要人物「idcc」IP有共同記錄，引爆話題。

對此楊蕙如僅說自己認識對方，提供WIFI熱點而已，由於傳出警方一度抓不到idcc本人，有網友問楊蕙如：「既然你認識，為何不跟警方通報」，卻被楊嗆「我不認為他犯了什麼錯有啥不行?」、「我不覺得他有什麼錯阿，他又不是假新聞的發佈者和造謠的人」，鄉民看到後火大回嗆「第一個帶風向給大阪辦事處的人就是他」，如今檢調認為楊蕙如與「idcc」蔡姓男子為共犯，一同起訴，回過頭來看實在相當諷刺。

(中時電子報)