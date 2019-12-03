舊堤防(人走出來的地方)在70年前被沖毀一次後，土堤殘破不堪。（周麗蘭攝）

舊堤防在70年前被沖毀一次後，土堤殘破不堪。（周麗蘭攝）

西螺七崁武術師傅程文雄說，興建新堤防時，要用的河沙就堆在浮覆地上，現在卻謠傳李日貴圈地盜採砂石，這完全不是事實。（周麗蘭攝）

86歲程新年（左）站在新建堤防外的浮覆地說，17歲那年草嶺潭崩塌前，他牽牛在該地吃草，洪水來時舊堤防被沖破，埔心人全逃走，堤防後來也損壞，相隔多年才新建堤防，右為居民程明瓏。（周麗蘭攝）

安定國小家長會長吳志明表示，20多年前的事情被外人挖出來亂扯，黃國昌完全不知道當地人的實際生活狀況，只是爆料搏版面。（周麗蘭攝）

雲林縣議員王又民表示，地方民代為鄉親取建設 並不是都市的民意代表所能夠理解，也不應為了選舉、為自圓其說而抹黑別人。（周麗蘭攝）

總統參選人韓國瑜20年前接受西螺鄉親陳情爭取濁水溪新建堤防，近日被立委黃國昌指為圈地，西螺鎮埔心鄉親3日前往浮覆地為韓及其岳父李日貴抱不平，抨擊黃國昌為搏版面抹煞別人的用心，不知地方人怕水災的恐懼。

86歲程新年站在新建堤防外的浮覆地說，17歲那年草嶺潭崩塌前，他牽牛在該地吃草，洪水來時舊堤防被沖破，埔心人全逃走，堤防後來也損壞，相隔多年才新建堤防。

西螺七崁武術師傅程文雄說，興建新堤防時，要用的河沙就堆在浮覆地上，現在卻謠傳李日貴圈地盜採砂石，這完全不是事實，是謠言，新建堤防是鄉親的盼望，盼免於水患之憂，也有一條安全的防汛道路走。

村民廖明朝、程明瓏指出，舊堤防殘破且崎嶇，李日貴之女也因車禍喪生，李家協助解決大家的困難，事後依法承租浮覆地，堤防也是分段施作，跟暴利有何關聯？卻因選舉被打成這樣，實在是太離譜，一條堤岸解決水災、多了休閒去處與水防道路，問濁水溪南岸居民「大家都說讚」。

安定國小家長會長吳志明表示，20多年前的事情被外人挖出來亂扯，黃國昌完全不知道當地人的實際生活狀況，只是爆料搏版面，幫人民把建設做好的民代卻被反咬，選舉選成這個樣子有什麼意思？

雲林縣議員王又民表示，地方民代為鄉親取建設 並不是都市的民意代表所能夠理解，也不應為了選舉、為自圓其說而抹黑別人，社會變成這個樣子，以後誰敢當民意代表為人民打拼？

西螺鎮代表程進森說，上游的大茄苳也有一段夾在新建堤防和舊堤防的浮覆地， 西螺大橋段的浮覆地並不是單一的例子，不要被黃國昌誤導了。

(中時 )