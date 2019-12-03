中市南屯區一位64歲的蔡姓婦人，到郵局提領92萬元，行員好心提問，不過蔡婦卻說不清楚，疑是遇到詐騙，中市警局第四分局春社派出所員警到場循循善誘，講解詐騙手法，蔡婦才說是為了買房子，經向其兒子確認，果真是買房用錢，員警擔心蔡婦身上帶那麼多錢，還主動提供護鈔服務，陪同蔡婦安全返家。

台中市警局第四分局春社派出所，日前接獲建功路郵局行員指出，一位64歲的蔡姓婦人，提領現金92萬元，行員問她做什麼用途，蔡婦因說不清楚，懷疑遇到詐騙，因而報警，春社派出所巡佐賈寅星、警員林德成，接到任務火速前往。

員警到場時，行員正在勸她要查清楚再領，員警立即上前關心，起初她還不願意說，經員警解說常見的詐騙手法後，蔡婦才說是聽了兒子的建議，想購屋投資，但不熟悉匯款及轉帳等付款方式，才將錢領出來，再交由兒子去處理，員警立即確認蔡婦兒子身份，並向他求證，果然是購屋款項，虛驚一場。

員警見蔡婦獨自一人，又攜帶這麼多現金，主動提出護鈔服務，送她回家，讓蔡婦一直稱讚「警察服務真好」。 春社派出所長江松泳表示，為民服務是警察職責之一，民眾若有護鈔需求，歡迎至派出所詢問安排時程。年終將至，經常有尾牙摸彩、年終獎金發放，需要提領現金的民眾不妨多多利用護鈔服務，開心迎接年終歲末的到來。

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(中時 )