走進藥局或藥妝店，常見陳列架上各式痠痛貼布，琳琅滿目。其實大家熟悉的痠痛貼布只是藥物貼片的一種，現在心絞痛、失智症、癌症疼痛，都有貼片可用。

貼片跟口服藥、針劑一樣，都是藥物劑型的一種。其中痠痛貼布、暈車貼片及戒菸貼片屬於醫師藥師指示藥品，可自行在藥局購買使用；治療心絞痛、阿茲海默症、巴金森氏症、癌症疼痛、帶狀疱疹後神經痛等的藥物貼片屬於處方藥，醫師診斷後才能開立使用。

無論哪一種皮膚貼片，都須依照使用說明及醫囑，充分了解使用方式及副作用，才能達到療效又不傷身。

痠痛貼布是一般民眾最常用及愛用的皮膚貼片，依衛福部中央健康保險署統計，2017年健保門診共開出超過7,100萬片痠痛貼布。以一片貼布長10公分計算，全部貼布攤平可繞台灣約6圈，這還只是門診由醫師開立處方的用量，不包括民眾自行到藥局購買的貼布數量。

恩主公醫院骨科主治醫師王文志表示，門診時要求開痠痛貼布的病患的確不少，其中又以年長者居多，主要是年紀大了常有肩頸痠痛、膝關節疼痛的問題。健保規定口服、貼布及擦的藥膏只能3選1，不過有的病患選擇口服藥後，願意再加碼自費拿貼布回家。

痠痛貼布使用不當也會有副作用。（圖片來源：Pixabay）

王文志說，痠痛貼布主要成分為非類固醇消炎藥，依藥物成分可分3種：①消炎作用較強、②止痛作用較強、③加入局部麻醉藥，有更強的止痛效果。門診時會依病患症狀開立適用的貼布，使用前要確認自己是否會過敏，可先剪一小片試貼看看。另外，貼布不能貼在有傷口或是皮膚有病灶的部位，貼在皮膚上不要超過8小時、1天以2片為限，以免造成肝腎負擔。

台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇提醒，痠痛貼布使用不當也會有副作用。一次貼很多片，跟一次口服很多顆相同藥物是同樣的意思，一樣會全身吸收、藥物過量、造成腎臟負擔。有民眾覺得「貼愈久愈有效」，這是錯誤的觀念，因為貼布內的藥物會在一定時間內釋放完畢，繼續貼只會刺激皮膚。安全起見，應避免大面積及長時間使用。

開業藥師洪增陽也說，很多人肩膀痛或背痛時會將痠痛貼布「貼好貼滿」，但藥物成分經皮膚吸收一樣要小心劑量，尤其痠痛貼布及藥膏，多半含有水楊酸類成分以提高消炎止痛效果，國外曾有17歲的田徑運動員疑長期大量使用痠痛藥膏，體內無法代謝，導致水楊酸中毒死亡，因此使用痠痛貼片也要小心。

痠痛貼布及暈車貼片可「隨買隨貼」十分方便，但屬於處方藥的貼片就不是病患想用就可以用，必須由醫師開立處方箋，而且還有一個轉換過程。

王平宇表示，考量藥物劑量吸收的個體差異性，使用貼片前醫師會先以一般劑型藥品（口服或針劑）調整好劑量、確認療效及有無不良反應，再轉換成貼片使用。否則劑量輕了達不到效果，重了可能造成副作用。

目前臨床上使用的皮膚貼片有治療心絞痛貼片、阿茲海默症貼片、巴金森氏症貼片、癌症止痛貼片、帶狀疱疹後神經痛貼片等。王平宇表示，把藥做成貼片不容易，對藥品來說，皮膚是一個保護層，藥效如何穿透保護層進入體內被吸收，需要時間研發跟設計，還要考量包括藥物是水溶性還是脂溶性、如何設計出可穿透皮膚的藥品結構、每小時釋放多少單位藥量、如何控制釋放速度等，並不是每種藥都能開發成貼片使用。

皮膚貼片與口服藥的療效有差異嗎？王平宇表示，單純討論藥品吸收程度，當然口服比貼片好，但貼片可以經由計算與設計，達到跟口服一樣的吸收量。比如劑量相同時，患者口服可以吸收90％，使用貼片只能吸收10％，此時可以透過增加貼片的藥物含量，達到跟口服藥一樣的吸收量。因此，同一個藥做成貼片跟口服藥時，就算成分及劑量不同，療效也相同，不會因為是貼片療效就比較差。

另外要注意的是，處方貼片的貼法與一般痠痛貼布不同。痠痛貼布是哪裡痛貼哪裡，針對使用部位局部釋放藥品；處方貼布是貼在適當部位，經皮膚吸收藥效可到達全身。「適當部位」通常是指平整、清潔、乾燥、無毛髮、無傷口的健康皮膚。

不同貼片的位置略有不同，例如心絞痛貼片貼在離心臟近的前胸、上臂或上腹為佳，避免貼在手肘或膝頭以下；癌症止痛貼片貼於健康且無放射線照射過的平整皮膚表面，如前胸、後背或上手臂；阿茲海默症貼在上背、下背、上臂、胸部皆可；巴金森氏症貼片從肩膀、上臂、腹部，到臀部、大腿，都可貼附。但發炎、受傷、過敏、紅腫、起疹子的皮膚部位，是不能使用貼片的。

處方貼片使用時間也比痠痛貼布長。像阿茲海默症貼片及巴金森氏症貼片每片可貼24小時，對年長患者來說，比口服藥方便多了，但一定要記得換藥的時間；癌症止痛貼片可貼3天；心絞痛貼片比較特別，為維持藥效及避免藥物敏感性降低，通常每天1片、貼附10～12小時就取下，隔天同時間再貼新貼片。

貼布使用上的注意事項。（康健雜誌）

由於貼在皮膚上的時間長，洪增陽提醒，貼附的部位必須每次輪換，避免刺激皮膚。貼布不會因碰水脫落，所以游泳及洗澡不受影響，但要注意，洗澡只能淋浴不能泡澡，因為泡澡會加速血液循環，增加皮膚吸收藥物的速度。同理，也要避免泡溫泉、三溫暖，以及使用電毯或靠近電暖器。

民眾常會將痠痛貼片剪成小片使用，處方藥貼片也可以裁剪嗎？

「只有帶狀疱疹後神經痛貼片可裁剪，」王平宇指出，其他病症的治療貼片都不宜裁剪，因為藥效是以貼片面積計算，剪成小片會影響劑量。有的貼片因設計特殊，剪裁會造成藥品外漏。像心絞痛貼片是以薄薄儲存槽儲存藥液，使用時藥液從薄膜中滲透出來讓皮膚吸收，裁剪會讓藥液外流。

癌症止痛貼片也是如此，裁剪會破壞特殊設計，造成藥品外漏，尤其癌症止痛貼片成分為鴉片類，屬於二級管制藥品，外漏可能讓照顧者觸摸到藥物造成嚴重副作用，務必謹慎。且因成分是管制藥品，病人使用癌症止痛貼片必須詳細填寫紀錄表，撕下後對折放回包裝內，下次回醫院領貼片時，先將紀錄表交給醫師蓋章，再連同用過的貼片一併送回藥局。其他貼片用畢則可對折自行妥善丟棄。

①儲存於室內涼爽處，遠離高溫及濕氣。

②不應貼於發紅、受刺激或割傷的皮膚。

③貼的部位不可塗上護膚品，以免貼不住或阻礙藥物吸收。

④不重複貼附相同部位，以免對皮膚產生刺激性。

⑤處理貼片前後，都需洗淨雙手。

⑥痠痛貼布及暈車貼片，應選擇不會因穿著而摩擦導致貼片掉落的部位。

⑦使用藥品前須詳閱說明書，若有疑問請諮詢醫師或藥師。

(中時電子報)