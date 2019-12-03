促轉會於11月27日召開的第38次委員會議決議通過第二階段政黨持有政治檔案之審定結果，共審定國民黨通報之「總裁批簽」檔案計4286筆，國民黨應於處分書送達30日內將相關檔案原件移歸國家發展委員會檔案管理局，處分書於今日寄出。

促轉會指出，國民黨通報的「總裁批簽」檔案共有4289筆，其中3筆在今年5月1日已經被審定為政治檔案，並已移轉至檔案管理局保管。這批檔案是蔣中正於民國39年至64年擔任中國國民黨總裁期間所批示由黨秘書長或秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈。由於蔣中正當時兼具政府與執政黨最高領導人的雙重身分，批簽雖為政黨內部之公文，但內容實與國防、外交、內政及司法等國家公權力之行使、國家政策形成密切相關；透過蔣中正的各種批示或黨務系統所上簽呈之內容，可分析威權統治時期政治、社會、政黨及個人權力運作等脈絡關係，是理解戒嚴體制及動員戡亂體制生成、運作及鞏固之重要檔案，亦是威權統治時期「以黨領政」之具體證據，與政治檔案定義相符，故被審定為政治檔案。

促轉會指出，國民黨在2013年間就與台灣大學圖書館合作將此批檔案數位化。促轉會為釐清檔案及其複製件現況，依促轉條例相關規定，曾二度發函請中國國民黨提供數位檔案；同時考量過往該黨屢次表示囿於人力物力，礙難配合，因此，也與台大圖書館協調，請其提供相關數位檔案。惟台大圖書館表示，須經國民黨同意後始能配合辦理。對此，促轉會深感遺憾；但後續若有需要，促轉會仍將依法秉於職權，與台大持續溝通。

促轉會表示，政黨持有的政治檔案對於還原歷史真相至為重要，未來仍將會持續辦理相關調查與審定作業。

(中時 )