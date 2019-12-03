高以翔的好友汪東城、陳建州（黑人）及范瑋琪（范范）等人傍晚陸續前往靈堂弔唁好友。和高以翔情同兄弟、上月29日才新婚的毛加恩也不顧新婚3個月內不能參加喪事的民間習俗，帶著新婚妻子羅雯，與前球星陳信安等一群好友一起前來弔唁。原本高以翔是要擔任他婚禮伴郎，不料在婚禮前兩天猝逝，哀痛逾恆的毛加恩也在婚禮上播放高以翔的紀念影片，他的矛盾心情格外讓人不捨。

黑人、范范抵達高以翔靈堂。（盧禕祺攝）

10年前和合作過《桃花小妹》、也一起上過大陸真人秀的汪東城，5點多抵達靈堂，約莫10分鐘後，戴著墨鏡的陳建州（黑人）也與老婆范瑋琪（范范）手牽手抵達，兩人在大廳一樓的簽到處一見到高以翔的摯友蔣琨瑋，便緊緊互擁，戴著口罩的范范情緒隨即潰堤，不斷用衛生紙拭淚。

新婚的毛加恩帶著老婆直奔靈堂。（盧禕祺攝）

汪東城到場時，因為家屬正在開會不便打擾，所以他僅跟高以翔說說話，就低調地從其他出口離開了。至於在靈堂跟高以翔說什麼，經紀人僅表示：「他很不捨，這個時候就留給他們自己對話吧」。

汪東城前往靈堂悼念高以翔，（盧禕祺攝）

(中時 )