詹姓有婦之夫在外另交女友同居，女友得知詹某有妻室要求分手被拒，詹連續2度毆打並性侵女友，經女方提告由苗栗地檢署提起公訴，苗栗地院審理判處詹某所涉傷害、妨害自由、傷害等罪行有罪，共處有期徒刑9個月，但對性侵部分判決無罪，檢方認為判決不符事實，依法提出上訴。法院則依被害人供詞前後不一，又無DNA等驗傷報告等，難以認定有強制性交的事實，才判決這個部分無罪。

家住新竹縣的38歲詹姓男子，已有妻子，另在外結識一名女子後，搬到苗栗同居，女友當得知詹某有妻室後要求分手，但被詹拒絕，並涉嫌在發現女友企圖搬離，強控女友行動，並強行脫光女友衣物，予以強暴得逞。隔天凌晨，女友企圖乘詹某熟睡逃離，又再被詹某發現，將女友手腳綑綁後，再次強暴得手。

事後，女友控告詹某傷害、妨害自由及妨害性自主等罪嫌，苗栗地檢署偵結後依法起訴，苗栗地院審結於11月12日作出判決，被告詹某犯傷害罪，處有期徒刑5個月；又犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑3個月；又犯傷害罪，處有期徒刑3個月。應執行有期徒刑9個月月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。被訴強制性交部分無罪。

檢方得知法院判處強制性交部分無罪後，認為被告既然承認有發生性行為兩次，且法院也認定過程中有傷害、剝奪行動自由等情事，實在沒有理由認定被害人是「同意」與被告發生性行為，為此依法提起上訴。

苗栗地院3日上午提出說明合議庭對於強制性交部分判決無罪主要理由如下，雙方關於被告對被害人性侵的次數，其前後證述不一。並且被害人在警詢中供稱遭被告打及強拉手，造成其手痛無法用力反抗，但在事後至醫院急診時，被害人手部並未受傷。

其次，被害人在警詢、偵訊關於與被告發生性行為前，被告雖有先傷害甲女，但中間二人還有一起幫小孩洗澡。

並且，被害人在警詢、偵訊中所述第2次發生性行為，在警詢中所稱被綁過程後供述不一，並且被害人在到醫院急診，其手部、頸部、右腳均未受傷。

最後，被害人案發後並未針對下體部分驗傷及採證，無法採集DNA 等檢體送鑑或自其身體查知其他可能遭受性侵害的跡證，故無事證擔保其指訴的憑信性，難以遽認被告有對被害人為強制性交行為。

(中時 )