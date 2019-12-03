近日，美國駐北約大使哈奇森接受美國媒體採訪時稱，大陸已經發展成為一個對全球具有「威脅性」的國家，各國應考慮將大陸納入「基於規則的世界秩序」。她說，美國只是在尋求公平貿易，任何與大陸有貿易往來的國際商界人士都支持川普總統的對華立場。大陸外交部發言人華春瑩今天（3日）在例行記者會上，拿出統計數據打臉。

華春瑩今天在例行記者會上表示，這位美國大使的自我感覺未免太過良好。說到「威脅」，根據皮尤研究中心今年年初公佈的一項國際民調，45％的國際受訪者認為，美國對本國構成重大威脅。就連美國的一些盟友也不喜歡美國在國際上的角色。比如德國(49％，上升30％)和法國(49％，上升29％)有近半數民眾視美國為威脅，這一比例相比幾年前明顯上升。日本(66％)、韓國(67％)的比例更是超過60％。「誰是威脅一目瞭然！」

華春瑩表示，說到「規則」，美國毀約退群成癮，已經相繼退出聯合國教科文組織、聯合國人權理事會、萬國郵政聯盟等國際組織，退出《巴黎協定》《伊朗核問題全面協議》《中導條約》等一系列國際條約，還拒不簽署聯合國《兒童權利公約》《消除對婦女一切形式歧視公約》等重要人權公約。「很多世界各國領袖和政要都由衷感慨，現在世界正面臨多邊主義和單邊主義的鬥爭，幸好有中國站在多邊主義和國際規則這一邊。」

華春瑩表示，說到「貿易」，美國到處發動貿易戰，揮舞關稅大棒，嚴重破壞了國際貿易秩序，不僅損害了本國企業和人民的利益，而且也已經成為全球經濟復蘇的最大不確定因素和風險源。我們接觸過的很多國際人士包括美國企業界人士，沒有人贊同美國單邊貿易保護主義，不信可以去問問在華運營的美國公司人士或來華訪問的美國各公司負責人。

華春瑩表示，前不久，很多外國前政要和各國企業界重量級人士赴大陸參加2019年「創新經濟論壇」，這個論壇一致的共識就是對美方的單邊主義行徑表示強烈憂慮和反對。陸方希望這位美國駐北約的大使一定要對自己和自己的國家有清醒的認識，對世界也要有認識，這是作為大使的職責。焦慮可以理解，但任何時候都要講理。

(中時 )