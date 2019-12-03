周麗蘭／雲林報導

國民立委候選人謝淑亞、張嘉郡3日舉行記者會成立選舉抓鬼大隊，謝淑亞提及自己參選20年來，已故公公（廖福本）首次被請出來抹黑，一度哽咽。主委許宇甄表示，民進黨甚麼抹黑手段都使，這是一場不公平的選戰，只能靠支持者幫忙蒐證。

許宇甄表示，國民黨選情穩定，但坊間發放走路工、便當、禮券等賄選傳聞甚囂塵上，嚴重影響選戰公平性，呼籲支持者全力捉賄選，維持乾淨選風。

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她表示，民進黨動用國家機器的例子比比皆是，外交官蘇啟誠之死是因卡神楊蕙如豢養網軍霸凌受辱輕生、最近轟動的「共諜案」如今也被澳洲媒體批為一場鬧劇而真相大白，這是一場不公平的選戰。

海線立委候選人張嘉郡呼籲檢警調單位，要主動布線、主動出擊，要勿枉勿縱，一定要導正選舉具歪風。

山線立委候選人謝淑亞表示，從政20多年從未遇到像這次選舉遭受這麼嚴重的抹黑、抹紅、抹黃，祖宗十八代都遭殃，她哽咽地說，選舉有需要這麼沒有人性？一場不公平的選舉讓民怨很深。

許宇甄表示，將召募1000位抓鬼志工，民眾只要一支可錄影、錄音的手機即可，發現可疑人疑似賄選買票就開啟錄音、錄影存證，交給國民黨雲林縣黨部統一檢舉。

(中時 )