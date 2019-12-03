昨天報載卡神楊蕙如涉嫌雇用網軍維護駐日代表謝長廷，之後就有不少媒體越洋電話採訪，試圖取得謝長廷的反應，但他表示外交部已做出回應，他不會一一回答媒體。

謝長廷原本預定3日在代表處例行記者會上，公開回應相關質疑。謝長廷表示他對此事不會逃避，會說明清楚當時處理風災的過程，也會將蘇處長自殺後，他棄而不捨的追查網路謠言的出處經過。

謝長廷3日晚間在臉書上引用《新頭殼》的「楊蕙如曾開價500萬被韓營回絕 張善政：價碼無法接受」之報導回應說: 「楊蕙如的事情我都要負責？張善政説她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」

國民黨副總統候選人張善政隨即在臉書上反擊說，「謝前院長，您好，這篇報導斷章取義，不知為何您還是引用！第一，報導中提到是我爆料楊蕙如去找韓陣營，這是離譜至極。今天是直播時主持人提出報導詢問，我回答『我的確聽過楊蕙如在去年高雄市長選舉期間，曾接觸過韓營，但楊蕙如開價新台幣500萬元，說要幫韓營操作，不過當時的韓營回絕楊蕙如，對價碼無法接受。』第二，不只對價碼無法接受 ，韓陣營當時也深入去了解，楊蕙如是民進黨的人，而且爭議很大，當然不會接受。」

(中時電子報)