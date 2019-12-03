號稱「隱形戰機剋星」、由俄羅斯開發的「集裝箱」(Container)超視距探測雷達站已正式投入作戰值班。俄國防部指出，這款全球無可匹敵的雷達能在3000公里的範圍內偵測並追蹤隱形戰機，將結合偵測範圍6000公里的「沃羅涅日」(Voronezh)遠端雷達站，在俄俄邊境周邊建立「全覆蓋雷達場」。

《環球時報》引述《今日俄羅斯》(RT)電視台報導稱，俄羅斯國防部宣佈，從1日開始，「集裝箱」超視距探測雷達站加入俄空天軍，在莫爾多瓦地區科維爾基諾加入作戰值班。該雷達站的巨型天線場由144根天線杆組成，每根天線杆有10層樓高。整個天線場長1300米、寬200米，能在3000-6000公里距離發現敵方導彈發射。同時它還能遠距離發現飛機和巡航導彈的大規模飛行，確定戰術和戰略飛機以及高超音速導彈的行蹤。

偵測範圍可達6000公里的俄羅斯沃羅涅日遠程雷達。（圖／環球網）

該雷達總設計師米哈伊爾．彼得羅夫表示，該雷達是根據大氣電離層的信號反射原理創建的，目前美國、英國、法國也正在積極研發此型雷達，但尚未裝備在系統組成和程式演算法上能與「集裝箱」媲美的同類雷達。

報導稱，該雷達站是俄羅斯導彈預警系統的組成部分，優勢在於可對空進行24小時連續監視，並實現高度自動化監測。俄防空反導第一集團軍司令安德列．傑明中將表示，俄空天部隊開始在西部和南部方向部署「集裝箱」雷達站，可幫助俄軍即時監測俄邊境外數千公里範圍內可能對俄發起的攻擊，包括波羅的海、黑海和地中海方向的來襲飛機和導彈，甚至包括對俄羅斯設施發射的高超音速導彈。

報導說，該雷達與已投入使用的「沃羅涅日」超視距雷達站配合使用，能形成完美互補。一旦「集裝箱」雷達探測到導彈在地平線以外發射，相關資訊將通過資料鏈立即傳送至「沃羅涅日」雷達，後者將在能見範圍內發現導彈並確定座標，同時引導防空反導系統進行攔截。

《俄新社》稱，俄國防部當天表示，將在俄邊境周邊建立全覆蓋雷達場，以便提早防禦可能的空中打擊。俄專家尤里．克努托夫表示，「集裝箱」能在數千公里外發現隱形飛機，已成為隱形飛機的剋星。該雷達的下一個部署方向是北極，這是美國到俄羅斯的最短距離，必須提前發現美國利用隱形導彈和飛機發動的攻擊。

(中時電子報)