萬能科大時尚造型系同學劉怡伶（中）獲頒技職之光。（萬能科大提供／楊宗灝桃園傳真）

萬能科技大學時尚造型系同學劉怡伶，獲第15屆技職之光時尚達人獎，連同她在內共有9位師生獲頒技職之光，堪稱「9星名校」。校長莊暢說，時尚系是國內唯一結合時尚產業與表演藝術的科系，希望培養同學畢業即就業的實力。

目前就讀時尚系大三的劉怡伶，統測成績達500分以上，獲得學校40萬元獎助學金，是學校菁英重點培訓對象。劉怡伶說，自己很認同學校的師徒傳承制，第一志願就選擇就讀萬能時尚系，獲得技職之光殊榮，要歸功師長及學校的全力支持。

指導老師陳育睿說，怡伶大一時就加入專業時尚造型團隊，兩年多來擔任許多政府單位、公益團體、學校及舞台表演造型師，服務的對象更遍及模特兒、舞台劇演員、流行樂團、古典樂團、運動員、原住民、新住民等不同族群，為自己奠下扎實的實務經驗。

陳育睿說，由於怡伶個性乖巧認真，目前已是學校產學合作廠商彩尚造型沙龍重點培訓對象，畢業後可直接就業，成為優秀的美髮彩妝造型師。

劉怡伶認為，學校及師長提供的業界實務機會，讓自己在這兩年多來更有自信，面對不同的客群需求時，表現的也更專業，這些都是自己成長的動力。

萬能科大校長莊暢說，陳育睿與劉怡伶師徒都是技職之光，加上其他7位獲技職之光殊榮的師生，堪稱是9星名校。學校時尚系是北台灣最專業的時尚造型科系之一，同學未來可從事新娘祕書、髮型設計師、整體造型師，彩妝師、影視媒體造型師等，完整課程鼓勵同學多元發展，是萬能時尚系最專業特色。

(中時 )