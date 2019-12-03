陳姓女網紅今年6月間在某婚紗公司粉絲頁留言，指稱婚紗公司王姓小開「始亂終棄，射後不理」，遭婚紗店控告加重誹謗罪，台北地檢署調查後認為，陳女確曾和王男短暫交往，因對方突然避不見面，才會留言要求說明分手原因，加上王男本身就是店內攝影師，女客戶有可能遭到類似陳女的情況，認定陳女留言內容與公共利益相關，依罪嫌不足，將陳女不起訴。

檢方調查，陳女是經由友人介紹婚紗店的王姓小開，2人交往1個多月，王男疑因與陳女個性不合，加上2人發生爭吵，陳女就會耍脾氣「一哭二鬧三上吊」，動輒要脅向媒體爆料、揚言輕生，認為陳難以控制情緒，決定避不見面。

陳女因一直找不到王男，今年6月間上網至婚紗店的臉書粉絲頁和評論區留言，點名王姓小開「欺騙我的感情與身體…使用我購買給他的LINE貼圖傳情給越南女子還有其他的女子，最後默默把我封鎖，什麼也不講…只是生理需求，才來碰而已！」「對我始亂終棄，射後不理」。婚紗店得知後提告。

檢方庭訊時，陳女當庭情緒崩潰，哭訴她喜歡王姓小開，但對方突然避不見面，她留言只是想找到王男問個明白。

檢方發現，陳女曾患有嚴重憂鬱症，加上情傷難癒，才上網留言，目的是要王男出面說明，而非破壞婚紗店名譽及商譽，且王男也是店內攝影師，女客戶有可能因與王業務接觸，發生與陳女類似情況，認定陳女留言內容與公共利益相關，依罪嫌不足，不起訴陳女。

(中時 )