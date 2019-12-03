警察抓逃犯，有人不眠不休動員大批人力，就是抓不到，但是運氣來的時候，還真會有逃犯自己送上門。而且還是逃犯騎著機車載警察抓自己，得來全部費功夫。

大陸陝西省榆林市公安局榆陽分局，日前在官方微發佈了這麼一段「賊星該敗」又令人啼笑皆非的視頻。大陸媒體報導，視頻顯示，榆陽分局新明樓派出所獲得線索，網上發佈的緝捕逃犯張某出現在轄區內，於是所內出動便衣警員上街準備對逮捕。

由於情況緊急，警員攔下了一位過路市民的摩托車。在說明情況後，這位「熱心市民」表示願意配合，並騎車搭載警員上路圍捕「逃犯」。可是剛駛出沒多久，這位「熱心市民」又載著警員回來了。快到派出所門口時，警員還不斷用手指著車主的腦袋向站在門口的同事示意。接下來，令人意想不到的結局出現了，警員一把抓住了這名熱心的車主。

這究竟是怎麼回事？原來，熱心車主載警察駛出不久，警員就收到勤務指揮中心傳來逃犯張嫌體貌特徵的資訊，對照後，發現前方這位載他的車主不就就是他們要抓捕的逃犯嗎？於是這名警員不動聲色，謊稱行動取消，請求車主將自己送回剛剛載他的地方，於是機車經過派出所門口後，警方成功將逃犯「逮捕」到案。

一名「熱心」市民，騎車載警抓捕逃犯，不舊機車又回派出所， 沒想到自己就是要緝捕的逃犯。（取自大陸警局微博）

但是直到被抓時，張某都沒有反應過來。民警稱，張某因涉嫌詐騙被列在網上的逃犯名單。目前，案件正在進一步辦理中。

這場猶如電影警匪的片逃犯自投羅網的過程，在網路上瘋傳，網友說，電視劇都不能這麼演！網友不由得驚歎：這是怎樣的「緣分」？

賊星該敗 ！日前一名「熱心」市民，騎車載警抓捕逃犯，沒想到自己就是要緝捕的逃犯。（取自大陸警局微博）

(中時電子報)