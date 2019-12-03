嘉義市警察局與吳鳳科大合作的「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」參加經濟部工業局「創業歸故里－創新創業競賽」，榮獲季軍。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市新舊巡邏箱比較圖。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府警察局以智慧巡邏箱為主題，結合地方創生，由吳鳳科技大學「想飛科技團隊」將數位巡邏系統引入警用巡邏箱，攜手打造「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」，員警平均巡簽時間因此從20秒縮短到1秒，還省了紙張的浪費，為此，嘉義市警局已打算紙本巡簽傳統明年起全面改革，由智慧巡邏箱取代。

嘉義市警局資訊科長曾紀秀指出，坊間電子巡邏系統有部分採電子巡邏棒方式，但設備成本高，也有採用QR Code掃描，但光源不足對焦困難，也容易被翻拍複製，GPS定位一旦遇到訊號不佳就無法正常運作，至於傳統的紙本簽章，只要歹徒有心還可以去看巡邏頻率，為解決這些問題，市警局提出構想，並提報經濟部工業局「創業歸故里－創新創業競賽」，最後由吳鳳科技大學「想飛科技團隊」把這套結合M-Police行動載具的系統做出來，將傳統紙本巡邏簽章表改成NFC TAG晶片，開發成「嘉e巡簽」APP。

市警局行政科長侯明任表示，巡邏為警察維護社會治安的主要勤務，不過目前嘉市警察局的巡邏表，仍採紙本方式簽到，不但須耗費大量的紙張和整理人力，又無法即時反應巡邏狀況，再以嘉市12個派出所換算，傳統的紙本巡簽方式一年需耗費10萬5000張紙，改成晶片的智慧巡邏箱，建置成本低，每個晶片可支援10萬次讀寫，以巡簽率最高的巡邏箱來計算，每個晶片使用期限長達12年。

嘉市自9月16日起在第2分局南門派出所與北門派出所試辦「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」，北門派出所副所長蔡忠順說，改成智慧巡邏箱後，夜間巡簽更加安全，以往紙本巡簽需耗時20秒，每班巡邏2人共需40秒，現在平均每位員警完成簽到只需1秒，在定點守望及盤查時間也相對增加，不僅提升執勤安全，也強化勤務效能。北門派出所警員陳晨菱也說，以往紙本巡簽若是遇上颳風下雨，紙張容易淋濕污損，現在改為智慧巡邏箱，就算颳風下雨也不怕，更別怕忘了帶筆或筆斷了水。

打造智慧巡邏箱的想飛科技團隊負責人詹明傑是吳鳳科大的圖資長，他表示今年參加經濟部工業局「創業歸故里競賽」，從103個參賽隊伍中進入決賽，並脫穎而出獲得季軍，另拍攝的微電影也獲得網路人氣獎，更因參與這項比賽，師生已成立公司，目前也陸續接到其他縣市警察局的詢問電話，未來有望推廣到保全業或消防系統。

侯明任強調，導入NFC晶片的警用智慧巡邏箱是全國首創，並預計在明年上半年會在嘉市剩下的600個據點完成裝設，屆時將整合各單位的巡邏箱至智慧巡邏箱，不僅避免人工統計巡邏次數的人為疏失，又可結合大數據統計分析，提供科學數據做為勤務規劃的運用最佳化。

(中時 )